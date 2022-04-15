Ямы на перекрестках пр. Назарбаева и ул. Бородина и улиц Гоголя-Баймагамбетова весной 2022 года стали причиной возмущения водителей.

- На первом перекрестке при наезде лопаются шины, - сообщил "НГ" житель Костаная Максим БАКУМЕНКО. - На втором перекрестке выбоины засыпали щебнем, но это не помогло. К тому же там образовалась горка.

Перекресток пр. Назарбаева - ул. Бородина. 14 апреля. Яму заделали брусчаткой

«НГ» направила запрос в отдел ЖКХ акимата Костаная с просьбой пояснить, кто должен отвечать за ремонт данных участков автодорог и когда их починят.

- В 2018 году подрядная организация ТОО «Вакхстрой» занималась средним ремонтом по ул. Бородина в границах ул. Тауелсиздик-Фабричная., - ответил и. о. руководителя отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костаная Нуралы ЕСЕРГЕПОВ. - Гарантия на данные виды работ - 2 года. В 2020 году подрядная организация ТОО «АБЗ Плюс» занималась реконструкцией пр. Назарбаева в границах ул. Сьянова - путепровод, гарантия на данные виды работ - 3 года.

Второй перекресток должна отремонтировать теплокомпания.

Перекресток ул. Гоголя-Баймагамбетова. 10 апреля. Проходят ремонтные работы

- В 2021 году на перекрестке ул. Гоголя-Баймагамбетова произошел порыв на магистральной сети ГКП «КТЭК», - пояснил Есергепов. - Дорожное покрытие будет восстановлено за счет ГКП, так как гарантия не распространяется при авариях на коммунальных сетях.

Как сообщили в отделе ЖКХ, после весеннего обследования улично-дорожной сети на всех участках улиц, состоящих на гарантийном обслуживании, будет произведен ремонт в рамках гарантийных обязательств. На остальных участках сделают ямочный и средний ремонт.

10 апреля корреспондент «НГ» увидел, что ямы на перекрестке ул. Гоголя-Баймагамбетова засыпали щебнем и установили дорожные знаки «Ремонтные работы», которые существенно сужают полосу движения.

14 апреля мы побывали на перекрестке пр. Назарбаева - ул. Бородина. Большую яму здесь заделали брусчаткой.

Фото Андрея СКИБЫ