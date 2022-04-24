Только с помощью команды «субботник» они могут проявить себя, орудуя граблями и лопатой

Последняя снежинка растаяла. /Весенний ветер играет мусором. /Умиротворенно жду дворника.

Такое стихотворение в стиле хокку родилось у меня, глядя на многих жителей нашего города. Оно даже могло бы стать девизом людей, которых я ласково называю Ждунами. Помните такого забавного персонажа из Всемирной паутины? Он стал символом ожидания в самом широком смысле и его образ обыграли в разных ситуациях, будь то ожидание автобуса или первой любви. Нашим Ждунам впору вешать табличку «Жду чистоту».

На самом деле, Ждун – это скульптура существа серого цвета с унылым лицом морского слона, телом гигантской личинки и руками человека, который сидит на скамейке возле детской больницы в голландском городе Лейден. Он грустно сложил руки на животе, но ждёт и надеется, что всё станет лучше.

Ждунов в Костанае можно встретить где угодно. Особенно их появление заметно весной, когда под растаявшим от яркого весеннего солнца снегом на оголенной земле являются взору «подснежники». Нет, это не весенние первоцветы, а скопившийся за полгода зимы мусор - от прошлогодней листвы и различной упаковки до фекалий животных.

Ждуны в многоэтажках мирятся с усеянной бычками от сигарет землей под их окнами. Но они никогда не сделают замечание курящему соседу и тем более не выйдут их убрать. Мамаши-ждуны будут, уткнувшись в телефон, гулять со своим ребенком, но никогда не приберутся в песочнице, где их чадо строит куличик из кошачьего кала и палок. Собрать по детской площадке фантики от конфет, которые слопали их малыши, для большинства родителей это подвиг. А зачем, считают Ждуны, ведь придет дворник, которому мы платим «огромные» деньги, и уберет за нами.

В подъездах дворники не работают, но некоторые Ждуны-соседи месяцами ждут, что кто-то за них помоет лестницу или хотя бы подметет. А вынося свои отходы из дома, Ждуны мирятся с антисанитарными и унылыми, как их лица, мусорными площадками, которые когда-нибудь уберут коммунальные службы.

В свою очередь Ждуны-коммунальщики, ждут, когда в социальных сетях появятся живописные фотографии их зачастую безответственной деятельности или когда они получат нагоняй из акимата.

Есть отдельная категория - Ждуны-собаководы. Они каждый день, выводя своих питомцев за дом, на газон, в посадку берез, ждут, когда те сделают свои дела, которые скроет падающая листва и снег. Их мало волнует, что в эти мины могут вляпаться другие жители, к тому же за неубранные фекалии предполагается ответственность.

Еще я заметил, что костанайские Ждуны каждую весну ждут команды «субботник». Только с помощью неё в определенный день и час можно проявить себя, орудуя граблями и лопатой, а потом, с чувством выполненного разового долга, выставить фото в Инстаграм и ждать лайков.

Ждуны вообще всегда чего-то ждут и считают, что им кто-то всегда что-то должен. Ждут, что им сделают новую детскую площадку во дворе, заасфальтируют парковку под их машину, разгребут кучу мусора около дома, посадят дерево под окном, вскопают клумбу возле подъезда…

Костанайцы, давайте не будем Ждунами, смиренно сложившими руки на животе в ожидании лучшего. Давайте «лучшее» делать своими руками и без ожидания!