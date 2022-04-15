74 многоквартирных дома в Костанае создали объединения собственников имущества (ОСИ), ещё 14 - простые товарищества (ПТ). Такие данные озвучил 14 апреля на брифинге в РСК заместитель руководителя управления энергетики и ЖКХ Костанайской области Данияр САБИТОВ.

Всего же до конца июня только в областном центре создать свои ОСИ должны чуть больше 700 домов.

- Обратите внимание - в случае, если не будет проведено техническое обслуживание жилого дома, газовая компания может отключить этот дом от своих услуг, - обратился к костанайцам Сабитов. - Ежегодно в "РЦКУ-Костанай" проверяют наши плиты и общедомовые стояки. После 1 июля тем потребителям, у кого не будет технического заключения на свой дом, не будут подавать газ элементарно. Раньше договор заключал ПКСК, они помогали проверить газовое оборудование в подвалах. Сейчас так не получится. Прошу жителей отнестись к этому с ответственностью, чтобы потом не было жалоб.

Сабитов много говорил проблемах жилищной реформы. В частности, ПКСК не передают ОСИ документы, а жители домов не всегда спешат создать ОСИ. Отвечая на вопросы, чиновник уточнил - для домов с малым числом квартир нет необходимости создовать свое ОСИ, так как "они останутся на самообслуживании".

- Меньше сотни домов определились с новой формой управления, еще 140 оформляют документы, хотя реформа идет уже 2 года. Как за 3 месяца удастся вовлечь оставшееся большинство домов? - спросил корреспондент "НГ".

- Никто не видит катастрофы в этом вопросе, - ответил руководитель отдела жилищных отношений акимата Костаная Ержан СУЛЕЙМЕН. - Председателей ОСИ у нас сейчас обучают, они получают сертификаты, как управляющие. На сегодня определились 74 дома, завтра будет еще больше цифра. Сейчас законодательство об ОСИ реформируется, изменения обсуждают мажилисмены. Вводятся новые формы совместного управления. Этот вопрос еще обсуждается.

- Раньше ПКСК очищал улицы от снега, обслуживали мусорные площадки. Когда исчезнут ПКСК, кто будет за это отвечать?

- Люди привыкли, что придет ПКСК и вывезет. Но это незаконно, - ответил Сулеймен.

- Жители могут распоряжаться своим имуществом так, как они захотят, - добавил Сабитов. - ОСИ может заключить договор на расчистку дороги. Раньше ПКСК собрали деньги с пяти домов - здесь почистили, там нет. А теперь жители смогут сами заботиться о своем доме и прилегающей территории. Я живу в доме, где уже создано ОСИ. И у нас все прекрасно: снег читится, подъезды белятся, в подвале начали наводить порядок.

По словам Сабитова, у 653 домов в Костанае есть протоколы о создании ПТ, но они считаются недействительными, так как не подтверждены подписями всех владельцев квартир.

- Никто не запрещает из ПТ потом создать свое ОСИ, - пояснил Сабитов. - Мы будем стремиться, чтобы к июлю был стопроцентный охват реформой всех домов. Мы будем с ними работать.