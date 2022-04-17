Сейчас Еламан АЛИБЕКОВ работает только над авторскими проектами. Один из последних роликов снял на озере Ак Кабак, недалеко от Костаная. В основе сюжета - история любви и отдаления друг от друга парня и девушки.

- Некоторое время я работал на телеканале «Казахстан-Костанай», - рассказал "НГ" Еламан. - Там я был монтажёром и после трёх лет работы научился всему, что знаю в этой сфере. До этого я не знал, как держать камеру в руках, как брать планы, монтировать контент. Оставался по ночам в монтажной, смотрел на Ютубе, как монтировать разные видео, сам учился создавать видеоролики с нуля. Работа на телевидении стала толчком для моего творчества. В 2020 году ушёл работать в драматический театр. Самый первый свой ролик – спектакль в полевых условиях - я снял именно там.

После ухода из театра началась пора экспериментов. Алибеков пробовал себя в новой профессии видеографа-фрилансера, снимал социальные ролики. Чтобы прокормить себя и свою семью, стал занимался свадебными съёмками. Постепенно творческие проекты стали уступать место бытовым вещам.

- Так живёт большинство видеографов области, - считает Еламан. - Никакого креативного подхода, одни и те же шаблоны праздников, одни и те же кадры. Все заняты стандартными съёмками, всем нужны деньги, а рисковать, чтобы делать крупные творческие проекты, никто не хочет. В Казахстане есть видеографы, которые снимают природу нашей страны: Мангышлак, Балхаш, Тянь–Шань. А север страны никто ни снимает. Хотя у нас хватает достопримечательностей, своих природных объектов, но они остаются без внимания. У меня есть мечта, она давно уже зреет. Уже три месяца пытаюсь найти команду - нужны три оператора, чтобы снимать красоты нашей области. Такой контент популярен и, думаю, рано или поздно у нас получится его сделать. Ради этой идеи я и отказался от работы на свадьбах.

Команду единомышленников Еламан Алибеков будет формировать до 15 мая.