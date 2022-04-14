Житель Костаная Максим БАКУМЕНКО сообщил "НГ", что в Сити-центре (от фонтана возле ТРЦ «MART» до перекрестка пр. Аль-Фараби с ул. Алтынсарина) отсутствуют урны.

Урны в Сити-центре вернули на их места только в начале апреля / Фото Андрея СКИБЫ

- В конце марта возвращался с работы, шел со стороны старой набережной в сторону железнодорожного вокзала по площади между областной прокуратурой и АО «Казпочта», хотел мусор выкинуть, но урн не обнаружил, - рассказал Бакуменко. - Пришлось возвращаться к фонтану и выбрасывать там. Куда делись урны?

«НГ» направила запрос в отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата Костаная, 7 апреля пришел ответ.

- Причиной отсутствия урн на данном участке послужили январские события (повреждены после митингов), - пояснил и. о. руководителя отдела ЖКХ Нуралы ЕСЕРГЕПОВ. - Участок центральной площади от фонтана возле ТРЦ «MART» до перекрестка пр. Аль-Фараби и ул. Алтынсарина обслуживает ТОО «Таза Жол АТ». Денежные средства на ремонт урн и установку новых урн заложены в рамках договора по текущему содержанию улиц и мест общего пользования на 2022 год.

Подрядчику дали задание - установить урны до 8 апреля. 9 апреля корреспондент «НГ» проверил - урны вернули.

5 января в Костанае, как и во многих городах Казахстана, проходили масштабные митинги. Протестующие требовали снизить цены на газ, звучали и другие социальные и политические требования.

В Костанае митинг возле здания облакимата проходил почти весь день, к вечеру силовики начали разгонять протестующих. Протесты продолжились в Сити-центре, возле областной прокуратуры и Казпочты.

Против протестующих вновь применили шумовые гранаты и газ. Позже корреспондент "НГ" увидела, как пожарная машина въехала между полицейскими, развернулась и оттуда поехала в сторону митингующих, поливая их водой. Люди разбегались, но потом возвращались. Шум гранат не утихал почти до 4 часов утра 6 января.