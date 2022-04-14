Необычный нож изъяли сотрудники управления по противодействию наркопреступности у 61-летнего жителя областного центра. Предприимчивый мужчина приспособил холодное оружие для стрельбы. Об этом рассказали в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

- Горожанин привлекается за сбыт наркотических средств. В ходе обыска в гараже оперативники обнаружили наркотики и нож, в рукоятку которого было вмонтировано приспособление для стрельбы боевыми патронами, - сообщили в ведомстве. - Согласно судебно-криминалистическому заключению, комбинированный нож является холодным оружием колюще-режущего действия. Вмонтированное в рукоятку устройство является специальным приспособлением для стрельбы пистолетными патронами 9 калибра.

Полиция изъяла у подозреваемого гашиш весом более 1 г. Подозреваемый арестован, ведется следствие.