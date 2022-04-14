Министр национальной экономики Алибек Куантыров рассказал, какую сумму могли вывести из Казахстана за 30 лет, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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На брифинге СЦК министра нацэкономики попросили назвать примерную сумму незаконно выведенного из Казахстана капитала, который планируют вернуть в Казахстан по поручению Президента.

"Что касается сумм, это смотря за какой период, но там, в принципе, несколько десятков миллиардов долларов, об этом идет речь. Как они будут возвращаться - тоже здесь есть разные механизмы. И если смотреть на такие новые подходы, есть налоговые и неналоговые меры стимулирования. По налоговым мы сейчас активно работаем, мы подходим с двух сторон. С одной стороны, это предотвращение дальнейшего оттока. Например, одна из налоговых мер - мы будем убирать льготу по дивидендам, которую инвесторы не платили и, соответственно, могли вывести в материнскую компанию или закупать какие-то услуги", - ответил Куантыров.

По словам министра, помимо этого, есть меры по стимулированию возврата капитала. Он отметил, что эти меры заложены в проект поправок в Налоговый кодекс.

"Если мы берем, например, привлечение прямых иностранных инвестиций, у нас объем большой - за 30 лет более 400 миллиардов долларов (инвестиций. - Прим.). Наверное, не один десяток миллиардов был выведен, но точную сумму здесь сказать сложно. Наверное, порядка 100, может быть чуть больше, миллиардов долларов", - ответил министр.