Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Указ "О мерах по дебюрократизации деятельности государственного аппарата", передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.

В тексте документа сообщается, что в целях повышения эффективности и оперативности принятия решений в государственном аппарате, исключения излишней законодательной регламентации деятельности исполнительной власти, сокращения документооборота и отчетности, повышения самостоятельности и персональной ответственности руководителей государственных органов Президент постановил определить следующие принципы дебюрократизации:

1) приоритет сущности над формой – главенство конкретного и измеримого;

2) цифровизация по умолчанию – приоритет всестороннего взаимодействия государственных органов с гражданами, бизнесом и между собой в цифровом формате;

3) управленческая ответственность – недопустимость передачи принятия решений и согласования вопросов, входящих в сферу компетенций конкретного руководителя, на вышестоящий уровень и коллегиальным органам;

4) непрерывное совершенствование – формирование и поддержание организационной культуры государственного аппарата, стимулирующей сокращение бюрократии, системный реинжиниринг и оптимизацию внутренних процедур и процессов;

5) оптимальность регламентации – установление оптимально необходимого уровня регламентации деятельности государственных органов, недопущение введения новых недостаточно обоснованных бюрократических требований, видов отчетности и контроля.

Кроме того, указом предусмотрен комплекс системных и прикладных мер, реализация которых обеспечит ускорение принятия решений в госаппарате, повышение самостоятельности и персональной ответственности первых руководителей госорганов, сокращение документооборота и отчетности.

"В частности, для ускорения реализации возложенных задач государственные органы будут наделены правом принятия нормативных правовых актов без избыточной конкретизации своих функций на законодательном уровне", - говорится в сообщении.

"На основе комплексного реинжиниринга будет обеспечено сокращение сроков и этапов нормотворческого и бюджетного процессов в два раза. Наряду с этим предусматриваются систематизация и автоматизация ведомственной отчетности; введение запрета для госорганов запрашивать сведения, содержащиеся в информационных системах; отмена бумажного визирования и полистного парафирования документов; делегирование полномочий на уровень среднего управленческого звена; обеспечение руководителей госорганов инструментами и условиями для дистанционной работы и другое", - отмечается в сообщении Акорды.

Важнейшее значение в работе по дебюрократизации имеет цифровая трансформация и системный реинжиниринг всех сфер государственного управления. Основным бенефициаром этой работы станут граждане. Кроме того, меры, заложенные в указе, позволят разгрузить государственных служащих от излишних процедур и процессов, не влияющих на конечный результат, а также обеспечат нацеленность госаппарата на эффективную реализацию политических и экономических реформ Главы государства.

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