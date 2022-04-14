Сенат вернул законопроект о защите детей от кибербуллинга в Мажилис, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Как отметил спикер Сената Маулен Ашимбаев, с учетом поступивших обращений депутаты предложили пересмотреть несколько положений законопроекта.

"Сенаторами из законопроекта исключены широкие полномочия, позволявшие уполномоченному органу по своему усмотрению ограничивать доступ либо приостанавливать работу интернет-ресурсов, социальных сетей и мессенджеров. Акцент сделан на удалении во взаимодействии с представителями онлайн-платформ только информации, признанной экспертной группой кибербуллингом исключительно в отношении ребенка. Считаем, что такой порядок позволит найти разумный баланс между необходимостью оперативного реагирования на факты кибербуллинга в отношении детей и потребностью общества в информации. На наш взгляд, такой подход соответствует концепции "Нового Казахстана" и логике политических реформ, проводимых в стране по инициативе Главы государства", - сказал Ашимбаев на заседании палаты.

По предложению сенаторов, Министерство информации и общественного развития "не сможет по своему усмотрению ограничивать или приостанавливать работу интернет-ресурсов, социальных сетей и мессенджеров", а удалять можно будет лишь ту информацию, которую признают кибербуллингом исключительно в отношении ребенка.

Что является кибербуллингом в отношении детей, а что нет, сенаторы предложили решать не самому госоргану единолично, а специально созданной экспертной группе. Эти и ряд других изменений законопроекта переданы на рассмотрение депутатам Мажилиса.

Ранее спикер Сената Маулен Ашимбаев, высказываясь о резонансе вокруг некоторых норм законопроекта о кибербуллинге, заявил, что игнорировать мнение общественности нельзя.