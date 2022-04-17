В Костанае прокуроры выявили факт вырубки 14 579 деревьев местным подрядчиком. Деревья вырубили при проведении строительных работ без разрешения отдела ЖКХ. Кроме этого установлено, что 13 предпринимателей, также без разрешения, вырубили 650 деревьев.

Со времен Мичурина мы все еще покоряем природу, побеждаем ее. Особенно богат «мичуринцами» Костанай. Сколько за последнее время в городе уничтожено зелени? Сколько создано подрядных организаций, которые уродуют деревья, занимаясь «омолаживающей обрезкой»?

По закону должны быть произведены компенсирующие посадки в 20-кратном размере. В нашем случае должно быть высажено 280 520 деревьев. Однако этот закон не работает. Где, когда и сколько высажено у нас вместо вырубленных деревьев? Уже ясно, что не высадят и эти 280 тысяч. Новый аким города, призывая граждан активно принять 14 апреля участие в общегородском субботнике по очистке города и высадке деревьев, заявил, что саженцы будут выданы гражданам бесплатно. Значит, власть на компенсационную высадку не надеется. А почему бы не заставить бизнесменов не только посадить, но и вырастить деревья, так как уничтожили они уже взрослые насаждения? У нас такого не будет, потому что бизнес, в отличие от власти, чувствует себя хозяином.

Казахстанские производители молочной и масложировой продукции заявили, что они не могут конкурировать с импортной продукцией и требуют поддержки государства. С какой стати? Производите дешевле и будут брать вашу, а не импортную продукцию. Так нет же, наши производители считают, что нужно запретить импорт и воспитывать потребительский патриотизм, то есть призывают нас покупать только продукты отечественного производства. Мы понимаем важность этого для экономики, однако в магазине я куплю продукт, который дешевле. Причина очевидна - простой народ не имеет миллионных зарплат, как министры и акимы. Но я не удивлюсь, если импорт молочной продукции в угоду бизнесу запретят. Такое у нас государство.

Почему так получается? Дело в том, что такие основы были заложены «Господином 91» (Так называли Назарбаева в очередной раз переизбранного в декабре 2005 года с 91%. Правда, в такой процент не верили ни тогда, ни теперь). У нас с тех пор государственная власть получилась настолько неоднородной, что не всегда понятно, где она заканчивается, а где начинается откровенный криминалитет.

Не потому ли в Костанае новая часть набережной, построенная в августе 2011 года, уже оказалась в полуразрушенном состоянии? Кстати на возведение 300 метров набережной израсходовано 662 млн тенге. Смею предположить, что значительная часть этих денег ушла не на набережную, а растеклась по карманам чиновников.

Похоже, у нас за 30 лет выведена порода людей, нечувствительных к укорам совести. Чиновники, уличенные в бесчестных делах, зачастую продолжают служить, не снисходя даже до оправданий. Степень их защищенности поражает. Видимо, президенту пора отходить от дипломатической политкорректности, становиться настоящим хозяином и начинать жестко наводить порядок в стране.