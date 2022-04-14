Накануне Национальный банк увеличил предел отклонения курсов покупки и продажи доллара с 6 тенге до 15 тенге для обменных пунктов Казахстана. О причинах и последствиях расширения коридора корреспонденту Tengrinews.kz рассказал президент Ассоциации обменных пунктов Казахстана Арчин Галимбаев.

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Эксперт отметил, что регулирование пределов отклонения курсов покупки, или, как еще говорят, маржи или спреда, - это исключительно казахстанское изобретение.

"Нигде в мире законодательно разница между покупкой и продажей валюты не регулируется. Нацбанк взял на себя такие полномочия и на законодательном уровне установил ограничение. Раньше это было 2 тенге по доллару, 3 тенге - по евро, потом сделали 6 - по доллару и 7 - по евро. Сегодня это 15 тенге - по доллару и 20 тенге - по евро", - рассказал он.

Ограничение спекуляций

Решение Нацбанка, объясняет Арчин Галимбаев, направлено на ограничение или исключение спекуляций на валютном рынке.

"Другими словами, это мера Нацбанка для более рыночного реагирования банками и обменными пунктами на текущую рыночную ситуацию. То есть для того, чтобы разница между покупкой и продажей была адекватной. Отмечу, что в ходе торгов на Казахстанской фондовой бирже, а также на Форексе, видно, что курс волатильный. За одну торговую сессию курс может меняться на все 10-15 тенге. Соответственно, и спред растет. Спред в 6 тенге никак не отражал реалии рынка. Увеличение коридора покупки и продажи - это рыночная поддержка игроков валютного рынка, скажем так", - объяснил специалист.

Как это отразится на казахстанцах

Учитывая многочисленность обменных пунктов по стране, как банковских, так и частных, а также принимая во внимание высокую конкуренцию между обменниками, говорить о прямом негативном воздействии от расширения спреда на казахстанцев пока не приходится, убежден глава Ассоциации обменных пунктов.

"Вчера и сегодня мы видели, что разница в обменниках между покупкой и продажей доллара не превышает 4-5 тенге. Это в 3 раза меньше разрешенной маржи. То есть в спокойное время, когда нет никаких внешних воздействий на рынок, когда нет неопределенности - разница между покупкой и продажей не будет превышать 3-4 тенге", - заверил он.

По мнению Галимбаева, разницу между курсом продажи и покупки обменники могут увеличить в случае, если волатильность валюты повысится.

"Если будут какие-то внешние воздействия, например, в виде непонимания курсообразования либо приостановления торгов на KASE, то тогда разница может увеличиться до 5-10 тенге и выше. Но я не думаю, что мы когда-нибудь увидим максимально возможный спред. Как в банковских, так и в небанковских обменных пунктах. Другими словами, скорее всего, это никак не ударит по карманам казахстанцев. Только в случае какого-то форс-мажора", - выразил мнение эксперт.

Обменные пункты выиграют?

Если обменники воспользуются новыми пределами отклонения курсов покупки и продажи валют, то хорошо заработают, отметил Арчин Галимбаев.

"Опять же другой вопрос - высокая конкуренция. До этого у нас спред был 6 тенге, тем не менее эту разрешенную разницу обменные пункты не всегда использовали в ожесточенной борьбе за клиентов. То есть о каком-либо увеличении заработка обменных пунктов из-за увеличения маржи в текущий момент говорить не приходится", - подчеркнул он.

Отвечая на вопрос, действительно ли обменные пункты соблюдают установленный Нацбанком коридор между покупкой и продажей валюты, эксперт заверил, что ни один обменник в Казахстане с момента введения спреда не превышал установленные лимиты.

"Исключено. Такого никто себе не позволял. Сейчас ведется электронный документооборот, сейчас ведутся электронные отчеты, и Нацбанк в режиме онлайн видит курсы каждого обменного пункта", - уточнил глава Ассоциации обменных пунктов Казахстана.

Дефицита наличности нет

По словам специалиста, ситуация как с иностранной валютой, так и с наличием тенге в кассах обменников нормализовалась.

"Был дефицит иностранной валюты из-за ситуации в Украине, из-за непонимания, на каких цифрах остановятся торги в России. Доллар с отметки 75 рублей поднялся до уровня 130 рублей. Чуть ли не в два раза. Из-за этого у нас, в Казахстане, тоже было непонимание, на какой цифре остановится доллар на наших торгах. По этой причине возник дефицит иностранной валюты. Банки перестали продавать валюту обменникам и физлицам", - напомнил он.

Эксперт добавил, что позже произошел обратный процесс.

"Курс начал падать, все люди захотели "зафиксироваться" - сдать иностранную валюту, пока курс высокий, из-за этого образовался дефицит тенге. В данный момент ситуация стабилизировалась. Дефицита ни на какую валюту нет. Практически все обменные подкреплены нацвалютой и долларами", - рассказал Арчин Галимбаев.

Курс тенге удерживает Нацбанк?

Комментируя проведенные валютные интервенции почти на миллиард долларов в марте, эксперт выразил мнение, что Нацбанк вряд ли "потратил" свои резервы для поддержки тенге.

"Нацбанк участвует на торгах KASE и выступает как местный продавец иностранной валюты. Это не значит, как говорят, что Нацбанк "сжигает" доллары. В те дни, когда была необходимость, Нацбанк продавал иностранную валюту, если не ошибаюсь, на отметке 500 тенге и выше. А сейчас, как мне кажется, Нацбанк может эту валюту обратно откупить по курсу 450 и даже ниже. Поэтому c утверждением о том, что "Нацбанк сжег резервы ради поддержки нацвалюты", я бы поспорил", - заявил он.

В чем хранить деньги

На вопрос, в чем хранить деньги, эксперт ответил однозначно - важно, по его словам, диверсифицировать риски.

"Об этом ранее высказывался Григорий Марченко (бывший председатель Национального банка. - Прим.), я с его мнением согласен: часть сбережений необходимо хранить в долларах, часть - в тенге, часть - в евро. Я бы еще в эту валютную корзину добавил физическое золото. А депозит, к слову, у меня в нацвалюте", - заключил Арчин Галимбаев.

Напомним, согласно заявлению Национального банка, размер пределов отклонения курса покупки от курса продажи иностранной валюты за тенге теперь составляет для доллара 15 тенге, для евро - 20 тенге.

Ранее пределы отклонения курсов покупки и продажи валют составляли для доллара 6 тенге, для евро - 7 тенге.