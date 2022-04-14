Он переходил дорогу в неположенном месте, возле дома № 397 по ул. Каирбекова. Личность погибшего еще предстоит установить, на вид ему было около 45-50 лет.

ДТП произошло вчера, 13 апреля, около 22.30. Кадры с места происшествия в редакцию "НГ" прислали читатели.

- Водитель 2000 года рождения, управляя автомобилем «Лада приора» на российском учете, двигаясь по ул. Каирбекова со стороны КСК в сторону центра, совершил наезд на неустановленного мужчину, переходившего проезжую часть в неустановленном месте справа налево по ходу движения автомобиля, - прокомментировали аварию в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. - В результате ДТП пешеход от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

У водителя взят глубокий анализ крови. По данному факту управление полиции г. Костанай начало досудебном расследование по ч. 3 ст. 345 УК РК (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).