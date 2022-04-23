В Казахстане в июле 2022 года будет представлен пакет реформ в рамках новой экономической политики. Очень хочется надеяться, что токаевская новая экономическая политика не повторит судьбу назарбаевских «100 шагов». Правда, к Елбасы и претензии не предъявишь. Объявляя свои «100 шагов», он не уточнил: эти шаги вперед или назад.

Получится ли у второго президента, покажет время. В апреле 2022 года вице-премьер, министр финансов Ерулан Жамаубаев заявил, что расходы бюджета в этом году увеличат на 2,7 трлн тенге. Из них 197 млрд планируется израсходовать на повышение доходов населения (что-то мутноватая статья расходов), 238 млрд тенге на план продовольственной безопасности, более 110 млрд тенге на индексацию социальных выплат в связи с изменением коридора по инфляции. Отмечается, что это позволит повысить уровень жизни населения.

Вроде бы неплохо, но верится с трудом. Я давно заметил, что наша власть хорошо усвоила: народу надо обещать, обещать и обещать, назначать сроки, приводить цифры планов, ассигнований, выставлять нарисованные проекты. Возьмем обещанную индексацию соцвыплат. Пенсионерам пообещали, что в июне - июле пенсии повысят на 9%. Спасибо, но лично у меня закрадывается подозрение, что к назначенному сроку нам громко объявят: «Пенсии проиндексированы на 9%» и тихонько добавят «в годовом выражении». А это означает, что реально пенсии будут повышены на 2%, так как в начале года они уже повышались на 7%. А это, прямо скажем, мизерная подачка.

После заявления министра национальной экономики страны Алибека Куантырова такое повышение пенсий означает, что чиновники просто поставили галочку в плане повышения уровня жизни населения и получат за это солидные премии и добавки к своей зарплате. Ведь 5 апреля 2022 года министр сообщил, что Казахстан повысил прогнозный коридор инфляции в этом году. Инфляция определена в коридоре 8-10%. В марте 2022 года уровень потребительской инфляции Казахстана составил 12%, что на 3,3% больше, чем в феврале этого года. Таким образом, если даже случится чудо и нам действительно добавят 9% к пенсии, то на уровень жизни пенсионеров это повлияет так же, как капля воды влияет на уровень моря.

Вообще-то, очень многие решения и постановления нашей власти похожи на рекомендации как здоровому лечиться и как хромому бегать. Ну прямо документы человеческой глупости.

И еще одна закономерность: если нам пообещают что-либо хорошее, то на деле получается наоборот. С тем же коридором инфляции. Президент поручил удержать ее в коридоре 3-4%, но вводят коридор в 8-10%. После январских протестов ввели мораторий на рост цен, а они рванули вверх с еще большей скоростью. Теперь нам только и осталось жить по старинной казахской пословице: «Если каждый день будешь сыт, то разоришься, а если в неделю хоть раз не наешься досыта, то помрешь».

Получается, что настоящее у нас довольно уныло, чтобы скрасить его, нам тридцать лет рисуют прекрасное будущее. У власти дальнозоркий ум, который вблизи видит плохо. Потому у нас, по словам французского писателя XIX века Альфонса Карра, первая половина жизни проходит в ожидании второй, а вторая - в сожалении об ушедшей первой.

И еще одно опасение. Как бы эти выделенные триллионы не растащили чиновники. Ведь у нас сейчас, как в том анекдоте: «Когда было лучше, тогда или теперь? Теперь лучше - украл миллион, и ничего. А при советской власти - суд, расстрел».