Новость о том, что в облакимате пройдет встреча общественности с председателем ЦИК Нурланом Абдировым, мне пришла в SMS от неизвестного адресата. Сообщалось, что пропуск в зал будет по спискам теркома, регистрация с 14.30. Вряд ли председатель территориальной избирательной комиссии Костанайской области Александр Малашко ожидал моего присутствия, поэтому пришлось искать окольные пути. Нашел, заявился в 14.30. Никакой регистрации не обнаружил, вошел и увидел полностью забитый зал. Такое бывает, когда отчитывается аким или приезжает высокий гость.

Естественно, в зал загнали бюджетников, думаю, что в большинстве своем это были члены избиркомов. Новый шеф ЦИК мысли излагал элегантно, чувствовались три срока за спиной в парламенте. Конкретных примеров участия в работе избиркомов не приводил, видимо, их просто не было. Похоже, у нас все депутаты считают себя эффективными менеджерами в любой сфере деятельности. А как же, они практически все кандидаты и доктора наук, экономических или юридических, такая вот мода у них.

Абдиров закончил свою речь и предложил присутствующим озвучить вопросы и предложения. В зале наступила тишина, и я утвердился в предположении, что на встречу подогнали бюджетников, членов избиркомов. Они говорить не привыкли, тем более об изъянах существующей избирательной системы, хотя именно они могли бы многое рассказать. Ситуацию спасли общественники. Возник вопрос о наблюдателях. О них упоминается в Законе «О выборах в РК», но граница полномочий размыта. К примеру, идет подсчет голосов, наблюдатель подходит к столу, чтобы видеть отметки в бюллетенях, а его немедленно оттесняют - типа не мешайте работать. Да еще и полицейского зовут. Я уже не говорю, что место наблюдателям отводят в самых темных углах, вдали от событий в избирательном процессе.

Еще более странно, что в закон добавили требование - посылать наблюдателей могут только те НПО, у которых эта функция есть в уставе. Совершенно очевидно, что здесь просматривается желание сделать выборы непрозрачными. От гостей прозвучала странная сентенция: «Общество любителей бабочек не может проверять работу избиркомов. С обеих сторон должны быть профессионалы». Из личного опыта знаю, что грамотного наблюдателя можно подготовить на однодневном семинаре, но это должен быть принципиальный и в хорошем смысле упертый человек. А у нас народ зевает от скуки, вяжет носки или читает любовный роман. Это не наблюдатель, он отбывает номер.

Президент сокращает квоту от АНК в мажилисе с 15 до 5 человек. И правильно делает. Это не народом избранные депутаты, они будут только лизать власть за оказанную милость, предлагая вручить президенту золотую медаль героя с номером 1, соорудить ему 8-метровый памятник, переплевывая Туркменбаши, переименовывать города и улицы. Вот и все их инициативы, как это было совсем недавно. Я бы предложил лишить АНК всякой квоты, пусть борются за место наравне с другими кандидатами. А так по аналогии завтра квоту потребует ФПК (Федерация профсоюзов Казахстана). А как же, они ведь представляют весь рабочий класс страны и достойны быть в парламенте.

Наблюдая за Абдировым, появилась мысль, что он новичок в избирательных комиссиях, поэтому о многих ухищрениях избиркомов услышал впервые, может быть, до конца и не поверил. Слишком они шокирующие для него. Какие выводы сделает высокий гость, вряд ли мы услышим. Возможно, он до столицы негатив и не довезет, а доложит, что народ поддерживает власть. Даже ту, что вынуждает избиркомы воровать у нас голоса. Такое уже бывало.



