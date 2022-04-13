Сбербанк Казахстана передал Halyk Bank 25% розничных кредитов
informburo.kz
"Сбербанк" Казахстана передал 25% кредитов из своего розничного портфеля в Halyk Bank, сообщает informburo.kz со ссылкой на сайт дочернего банка. Клиентам разослали персональные уведомления.
Фото с сайта informburo.kz
"Для заёмщиков этот процесс не влечёт никаких изменений по условиям кредита. В соответствии с законодательством Казахстана процентная ставка, сроки, размер платежа, а также персональный график погашений займа остаются прежними. Дальнейшие платежи нужно будет совершать в Halyk Bank согласно графику погашения займа", – говорится в сообщении.
При возникновении вопросов можно обратиться в ближайшие отделения "Сбербанка", его контакт-центр по номерам 5030 (с мобильного) и +7 (727) 250-30-20, а также в Halyk Bank, его контакт-центр +7 (727) 258 53-04.
Узнать, передавался ли его кредит в Halyk Bank, заёмщик может на сайте банка, введя свой ИИН.
По информации пресс-службы Halyk Bank, сделка затронула:
- автокредиты, оформленные по программе льготного кредитования БРК,
- части беззалоговых кредитов,
- займов на неотложные нужды,
- ипотечных кредитов.
Общий объем основного долга по переданным кредитам составляет 330 млрд тенге. При этом по состоянию на 1 апреля кредитный портфель потребительских займов "Сбербанка" составляет 1,1 трлн тенге.
"Условия по действующим займам клиентов "Сбербанка Казахстан", а именно: остаток кредитной задолженности, срок кредитования, ежемесячный платеж и ставка кредитования – останутся неизменными, переуступка займа не повлечет за собой дополнительных расходов для клиента", – говорится в сообщении.
Также Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка и "Сбербанк" опубликовали совместное заявление, в котором сообщается, что Управление по контролю за иностранными активами Минфина США выпустило генеральную лицензию, согласно которой продлевается срок завершения сделок со Сбербанком ещё на три месяца – с 13 апреля 2022 года до 12 июля 2022 года.
"Это означает, что в течение указанного периода Сбербанк продолжит функционировать в штатном режиме. Клиентам банка будут доступны операции с платежами и переводами в тенге и рублях (налоги, пошлины, социальные отчисления) без каких-либо ограничений", – сказано в заявлении, опубликованном на сайте АРРФР 13 апреля.
Ранее было объявлено о введении США блокирующих санкций в отношении российского ПАО "СберБанк" и его дочерних организаций, предусматривающих их включение в список SDN (Specially Designated Nationals). Это значило, что операции с ним и его "дочками" должны были быть завершены до 13 апреля 2022 года.
"В целом "Сбербанк" Казахстана демонстрирует финансовую устойчивость и исполняет свои обязательства перед клиентами своевременно, включая обслуживание вкладов, кредитов, а также приём и выдачу денежных средств. Банк обладает высококачественным ссудным портфелем на сумму порядка 1,6 трлн тенге, генерирующим достаточный объём ликвидности для покрытия обязательств. На сегодняшний день "Сбербанк" Казахстана обладает достаточным запасом капитала в размере более 400 млрд тенге", – следует из заявления.
В агентстве подчёркивают, что финансовая устойчивость "Сбербанка" вкупе с дополнительной поддержкой от материнского организации позволит бесперебойно обслуживать клиентские платежи и переводы.
"Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка осуществляет ежедневный мониторинг за ситуацией в банковском секторе и в случае необходимости примет соответствующие меры для ослабления влияния внешних экономических рисков на стабильность финансового рынка", – заключили в АРРФР.
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