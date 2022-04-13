"Сбербанк" Казахстана передал 25% кредитов из своего розничного портфеля в Halyk Bank, сообщает informburo.kz со ссылкой на сайт дочернего банка. Клиентам разослали персональные уведомления.

Фото с сайта informburo.kz

"Для заёмщиков этот процесс не влечёт никаких изменений по условиям кредита. В соответствии с законодательством Казахстана процентная ставка, сроки, размер платежа, а также персональный график погашений займа остаются прежними. Дальнейшие платежи нужно будет совершать в Halyk Bank согласно графику погашения займа", – говорится в сообщении.

При возникновении вопросов можно обратиться в ближайшие отделения "Сбербанка", его контакт-центр по номерам 5030 (с мобильного) и +7 (727) 250-30-20, а также в Halyk Bank, его контакт-центр +7 (727) 258 53-04.

Узнать, передавался ли его кредит в Halyk Bank, заёмщик может на сайте банка, введя свой ИИН.

По информации пресс-службы Halyk Bank, сделка затронула:

автокредиты, оформленные по программе льготного кредитования БРК,

части беззалоговых кредитов,

займов на неотложные нужды,

ипотечных кредитов.

Общий объем основного долга по переданным кредитам составляет 330 млрд тенге. При этом по состоянию на 1 апреля кредитный портфель потребительских займов "Сбербанка" составляет 1,1 трлн тенге.

"Условия по действующим займам клиентов "Сбербанка Казахстан", а именно: остаток кредитной задолженности, срок кредитования, ежемесячный платеж и ставка кредитования – останутся неизменными, переуступка займа не повлечет за собой дополнительных расходов для клиента", – говорится в сообщении.

Также Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка и "Сбербанк" опубликовали совместное заявление, в котором сообщается, что Управление по контролю за иностранными активами Минфина США выпустило генеральную лицензию, согласно которой продлевается срок завершения сделок со Сбербанком ещё на три месяца – с 13 апреля 2022 года до 12 июля 2022 года.

"Это означает, что в течение указанного периода Сбербанк продолжит функционировать в штатном режиме. Клиентам банка будут доступны операции с платежами и переводами в тенге и рублях (налоги, пошлины, социальные отчисления) без каких-либо ограничений", – сказано в заявлении, опубликованном на сайте АРРФР 13 апреля.

Ранее было объявлено о введении США блокирующих санкций в отношении российского ПАО "СберБанк" и его дочерних организаций, предусматривающих их включение в список SDN (Specially Designated Nationals). Это значило, что операции с ним и его "дочками" должны были быть завершены до 13 апреля 2022 года.

"В целом "Сбербанк" Казахстана демонстрирует финансовую устойчивость и исполняет свои обязательства перед клиентами своевременно, включая обслуживание вкладов, кредитов, а также приём и выдачу денежных средств. Банк обладает высококачественным ссудным портфелем на сумму порядка 1,6 трлн тенге, генерирующим достаточный объём ликвидности для покрытия обязательств. На сегодняшний день "Сбербанк" Казахстана обладает достаточным запасом капитала в размере более 400 млрд тенге", – следует из заявления.

В агентстве подчёркивают, что финансовая устойчивость "Сбербанка" вкупе с дополнительной поддержкой от материнского организации позволит бесперебойно обслуживать клиентские платежи и переводы.

"Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка осуществляет ежедневный мониторинг за ситуацией в банковском секторе и в случае необходимости примет соответствующие меры для ослабления влияния внешних экономических рисков на стабильность финансового рынка", – заключили в АРРФР.