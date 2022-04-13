По прогнозам синоптиков, в четверг, 14 апреля, на юге и западе области утром и днем ожидается дождь с грозой, на юге возможен туман. В пятницу, 15 апреля, дождь будет идти на западе области. В субботу, 16 апреля, на территории области осадков не ожидается.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

- Ночью в четверг, по области будет от 4 до 9 градусов тепла, на юге 12 градусов выше нуля, - сообщила "НГ" техник отдела метпрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Айгуль КУРМАНГАЛИЕВА. - Днём будет +15...+20°С, на юге области +23°С. В пятницу и субботу по ночам на большей части территории ожидается +5...+10°С. День пятницы будет таким же тёплым, как и предыдущий: +15...+20°С, на юге +23°С. В субботу день будет не таким тёплым, термометры покажут +10...+15°С, на юге +18°С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В четверг: ночью 0...-2°С, днём +7...+9°С. В пятницу: ночью -2...-4°С, днём +8...+10°С. В субботу: ночью 0...-2°С, днём +10...+12°С.

В четверг ожидается юго-восточный ветер скоростью 9-14 м/с, на западе и юге с усилениями до 15-20 м/с. В пятницу ветер в течение дня сменит напрвление с юго-восточного на северо-западное с сохранением скоростных характеристик.