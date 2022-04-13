Дачные маршруты начнут курсировать по выходным дням уже на этой неделе. В таком режиме они будут работать с 15 апреля по 1 мая. Об этом сообщает служба IKomek со ссылкой на отдел ЖКХ в своем Instagram.

Фото из архива "НГ"

С 1 мая автобусы на дачи начнут курсировать каждый день за исключением понедельника.

Автобусы 42-го маршрута до городского кладбища в районе аэропорта начнут ездить также с 1 мая.