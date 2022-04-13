Когда запустят автобусы к городскому кладбищу и на дачи в Костанае?
13 апреля 2022, 14:05 | ЖКХ
Дачные маршруты начнут курсировать по выходным дням уже на этой неделе. В таком режиме они будут работать с 15 апреля по 1 мая. Об этом сообщает служба IKomek со ссылкой на отдел ЖКХ в своем Instagram.
Фото из архива "НГ"
С 1 мая автобусы на дачи начнут курсировать каждый день за исключением понедельника.
Автобусы 42-го маршрута до городского кладбища в районе аэропорта начнут ездить также с 1 мая.
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