Победа над собой и обстоятельствами - Лучших спортсменов и тренеров 2021 года наградили в Костанае
Иван ЛЕЩЁВ
Церемония чествования лучших спортсменов и тренеров Костанайской области по итогам 2021 года прошла в «Жастар сарайы» вечером 12 апреля. Обычно призеров самых престижных соревнований награждают в конце декабря, но в этот раз, видимо, ждали улучшения эпидситуации.
Как отметил аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ, в прошлом году 92 костанайца получили звания мастеров спорта РК, 9 - мастеров спорта международного класса, 1 120 стали призерами чемпионатов и Кубков РК.
- По поручению президента Республики Казахстан в области реализуется государственный спортивный заказ, - напомнил аким. - На это в областном бюджете предусмотрено 500 млн тенге, что позволило обеспечить доступ более 7 000 детей, в том числе из многодетных и малообеспеченных семей, к бесплатным занятиям в спортивных секциях.
149 спортсменов, входящих в состав национальных сборных, и 62 тренера в прошлом году получили выплаты за результаты на международных и республиканских соревнованиях на общую сумму 172 млн тенге. Костанайцы стали призерами чемпионатов мира по джиу-джитсу, полиатлону, гиревому спорту, кикбоксингу, парным танцам, чемпинатов Азии по женскому боксу, тогызкумалаку и джиу-джитсу. Команды Костанайской области по гандболу, волейболу и баскетболу традиционно в первой тройке национальных чемпионатов РК.
На сцену вышли участники летних и зимних Олимпийских и Паралимпийских игр и их тренеры. Спортсменам выдали сертификаты на 500 000 тенге, тренерам - 250 000 тенге.
Участники Олимпийских и Паралимпийских игр
|Спортсмен
|Вид спорта
|Тренер
|Айсулу Жумабаева
|Пулевая стрельба
|Абылай Шунаев
|Надежда Рябец
|Бокс
|Роман Миничкин
|Денис Кузин
|Конькобежный спорт
|Петр Пастушенко
|Виталий Пухкало
|Лыжный спорт
|Виктор Завялов
|Юрий Березин
|Лыжный спорт
|Ермек Ормантаев
Затем наградили 15 лучших спортсменов и тренеров, им вручили денежные сертификаты на 200 000 тенге и 100 000 тенге соответственно.
Мастер спорта международного класса РК по шорт-треку Алена Волковицкая
- Мои последние соревнования прошли в Нур-Султане, это был чемпионат РК, - рассказала «НГ» м. с. м. к. по шорт-треку Алена ВОЛКОВИЦКАЯ. – Удалось завоевать бронзовую медаль на дистанции 500 м, а на дистанции 1000 м заняла второе место. В женской эстафете взяли золото. В принципе хорошо оцениваю свое выступление - удалось закрепиться в основном составе сборной, сделала выводы по тактике и теперь буду готовиться на следующий сезон и четырехлетний цикл. Очень приятно, когда твои успехи оцениваются по достоинству.
Еще один лауреат, Аруна ЖАКСАГУЛОВА, еще в 2009 году начала развивать новый для Костаная вид спорта - бальные танцы на колясках.
Мастер спорта РК по пара танцам на колясках Аруна Жаксагулова
- Для меня особенно приятно и значимо каждое подобное мероприятие, потому что видишь результаты своих трудов - не только личные достижения, но и учеников, продолжающие становление и развитие этого красивейшего вида спорта, - поделилась Аруна с "НГ". - Я состою в сборной по танцам на колясках, и вижу, сколько молодежи пришло в этот спорт. Такое мероприятие подчеркивает стремление людей бороться. Демонстрируется победа над ленью, победа над собой, над обстоятельствами.
Последние два года для Аруны были тяжелыми из-за смерти мамы. Танцы помогали выйти из тяжелого эмоционального состояния, но во время репетиций мыслями она была далеко.
- Когда выхожу на паркет, говорю себе: «А я еще в строю и не то могу», – с улыбкой говорит Аруна. – А то у большинства людей есть какой-то возрастной уровень, когда говорят, что уже не время для танцев. В любой ситуации человек должен держать себя в форме, двигаться вперед и не опускать руки.
Лучшие спортсмены и тренеры 2021 года
|№
|Спортсмен
|Достижения
|Тренер
|1
|Алена Волковицкая
|М. с. м. к. РК по шорт-треку, обладатель лицензии на участие в Зимних Олимпийских играх в Пекине 2022 года, чемпионка РК
|Николай Федоренко
|2
|Тамерлан Шадукаев
|М. с. м. к. РК по греко-римской борьбе, участник чемпионата мира, бронзовый призер международного турнира в Италии, серебряный призер чемпионата РК
|Серік Байжанов
|3
|Владислава Кухта
|М. с. м. к. РК по боксу, серебряный призер чемпионата Азии в ОАЭ, бронзовая призерка чемпионата РК
|Ағзам Барлыбаев
|4
|Денис Кузин
|М. с. м. к. РК по конькобежному спорту, чемпион турнира 4-х континентов в Канаде, бронзовый привез 4-го этапа Кубка мира.
|Петр Пастушенко
|5
|Рамазан Кусаинов
|М. с. м. к. РК по джиу-джитсу, чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу в Абу-Даби, чемпион мира по джиу-джитсу по версии AJP в Абу-Даби
|Мурат Бермухамбетов
|6
|Виталий Пухкало
|М. с. м. к. РК по лыжным гонкам, участник чемпионата мира и этапов Кубка Мира, чемпион РК
|Виктор Завялов
|7
|Ануар Козыбаев
|З. м. с. РК по полиатлону, трехкратный чемпион мира (2017, 2019, 2021 г. г.), абсолютный чемпион РК по Президентскому многоборью.
|Василий Кнышев
|8
|Айсулу Жумабаева
|М. с. РК по паралимпийской стрельбе, участница чемпионата мира в Южной Корее, Паралимпийских Азиатских игр в Индонезии, XVI Паралимпийских игр в Токио 2021 года, серебряная призерка VI Спартакиады РК
|Абылай Шунаев
|9
|Алексей Лукутин
|М. с. РК по пара легкой атлетике, серебряный призер Мировой серии Гран-при по толканию ядра в Дубае, бронзовый призер Мировой серии Гран-при по толканию ядра в Тунисе, в Мировой серии Гран-при в Италия занял 1 место в толкании ядра и 2 место в метании диска, член национальной сборной РК
|Павел Сидорчук
|10
|Арсений Калинин
|М. с. м. к. РК по полиатлону, Победитель Чемпионата Мира в Республике Беларусь, Чемпион Республики Казахстан.
|Фагиль Даянов
|11
|Денис Долгашов
|М. с. м. к. РК по гиревому спорту, чемпион Мира в Будапеште, чемпион Азии и Открытых Азиатских игр в Ташкенте, чемпион РК
|Александр Рудев
|12
|Жансая Смайылова
|М. с. РК по тогызкумалаку, чемпионка Азии и РК
|Батырхан Абилбеков
|13
|Данил Цихлер Аруна Жаксагулова
|М. с. РК по пара танцам на колясках, многократные победители и призеры республиканских соревнований, бронзовые призеры Кубка мира по пара танцам в программе «Комби стандарт» в Италии, член национальной сборной команды РК
|Андрей Нужный
|14
|Ариза Сманова
|М. с. м. к. РК по кикбоксингу, бронзовая призерка чемпионата мира в Италии, чемпионка РК
|Аскар Макыбаев
|15
|Надежда Рябец
|М. с. м. к. РК по боксу, участница летних Олимпийских игр в Токио, чемпионка РК
|Роман Миничкин
Фото Ивана ЛЕЩЁВА
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