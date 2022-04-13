Церемония чествования лучших спортсменов и тренеров Костанайской области по итогам 2021 года прошла в «Жастар сарайы» вечером 12 апреля. Обычно призеров самых престижных соревнований награждают в конце декабря, но в этот раз, видимо, ждали улучшения эпидситуации.

Как отметил аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ, в прошлом году 92 костанайца получили звания мастеров спорта РК, 9 - мастеров спорта международного класса, 1 120 стали призерами чемпионатов и Кубков РК.

- По поручению президента Республики Казахстан в области реализуется государственный спортивный заказ, - напомнил аким. - На это в областном бюджете предусмотрено 500 млн тенге, что позволило обеспечить доступ более 7 000 детей, в том числе из многодетных и малообеспеченных семей, к бесплатным занятиям в спортивных секциях.

149 спортсменов, входящих в состав национальных сборных, и 62 тренера в прошлом году получили выплаты за результаты на международных и республиканских соревнованиях на общую сумму 172 млн тенге. Костанайцы стали призерами чемпионатов мира по джиу-джитсу, полиатлону, гиревому спорту, кикбоксингу, парным танцам, чемпинатов Азии по женскому боксу, тогызкумалаку и джиу-джитсу. Команды Костанайской области по гандболу, волейболу и баскетболу традиционно в первой тройке национальных чемпионатов РК.

На сцену вышли участники летних и зимних Олимпийских и Паралимпийских игр и их тренеры. Спортсменам выдали сертификаты на 500 000 тенге, тренерам - 250 000 тенге.

Участники Олимпийских и Паралимпийских игр

Спортсмен Вид спорта Тренер Айсулу Жумабаева Пулевая стрельба Абылай Шунаев Надежда Рябец Бокс Роман Миничкин Денис Кузин Конькобежный спорт Петр Пастушенко Виталий Пухкало Лыжный спорт Виктор Завялов Юрий Березин Лыжный спорт Ермек Ормантаев

Затем наградили 15 лучших спортсменов и тренеров, им вручили денежные сертификаты на 200 000 тенге и 100 000 тенге соответственно.

Мастер спорта международного класса РК по шорт-треку Алена Волковицкая

- Мои последние соревнования прошли в Нур-Султане, это был чемпионат РК, - рассказала «НГ» м. с. м. к. по шорт-треку Алена ВОЛКОВИЦКАЯ. – Удалось завоевать бронзовую медаль на дистанции 500 м, а на дистанции 1000 м заняла второе место. В женской эстафете взяли золото. В принципе хорошо оцениваю свое выступление - удалось закрепиться в основном составе сборной, сделала выводы по тактике и теперь буду готовиться на следующий сезон и четырехлетний цикл. Очень приятно, когда твои успехи оцениваются по достоинству.

Еще один лауреат, Аруна ЖАКСАГУЛОВА, еще в 2009 году начала развивать новый для Костаная вид спорта - бальные танцы на колясках.

Мастер спорта РК по пара танцам на колясках Аруна Жаксагулова

- Для меня особенно приятно и значимо каждое подобное мероприятие, потому что видишь результаты своих трудов - не только личные достижения, но и учеников, продолжающие становление и развитие этого красивейшего вида спорта, - поделилась Аруна с "НГ". - Я состою в сборной по танцам на колясках, и вижу, сколько молодежи пришло в этот спорт. Такое мероприятие подчеркивает стремление людей бороться. Демонстрируется победа над ленью, победа над собой, над обстоятельствами.

Последние два года для Аруны были тяжелыми из-за смерти мамы. Танцы помогали выйти из тяжелого эмоционального состояния, но во время репетиций мыслями она была далеко.

- Когда выхожу на паркет, говорю себе: «А я еще в строю и не то могу», – с улыбкой говорит Аруна. – А то у большинства людей есть какой-то возрастной уровень, когда говорят, что уже не время для танцев. В любой ситуации человек должен держать себя в форме, двигаться вперед и не опускать руки.

Лучшие спортсмены и тренеры 2021 года

№ Спортсмен Достижения Тренер 1 Алена Волковицкая М. с. м. к. РК по шорт-треку, обладатель лицензии на участие в Зимних Олимпийских играх в Пекине 2022 года, чемпионка РК Николай Федоренко 2 Тамерлан Шадукаев М. с. м. к. РК по греко-римской борьбе, участник чемпионата мира, бронзовый призер международного турнира в Италии, серебряный призер чемпионата РК Серік Байжанов 3 Владислава Кухта М. с. м. к. РК по боксу, серебряный призер чемпионата Азии в ОАЭ, бронзовая призерка чемпионата РК Ағзам Барлыбаев 4 Денис Кузин М. с. м. к. РК по конькобежному спорту, чемпион турнира 4-х континентов в Канаде, бронзовый привез 4-го этапа Кубка мира. Петр Пастушенко 5 Рамазан Кусаинов М. с. м. к. РК по джиу-джитсу, чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу в Абу-Даби, чемпион мира по джиу-джитсу по версии AJP в Абу-Даби Мурат Бермухамбетов 6 Виталий Пухкало М. с. м. к. РК по лыжным гонкам, участник чемпионата мира и этапов Кубка Мира, чемпион РК Виктор Завялов 7 Ануар Козыбаев З. м. с. РК по полиатлону, трехкратный чемпион мира (2017, 2019, 2021 г. г.), абсолютный чемпион РК по Президентскому многоборью. Василий Кнышев 8 Айсулу Жумабаева М. с. РК по паралимпийской стрельбе, участница чемпионата мира в Южной Корее, Паралимпийских Азиатских игр в Индонезии, XVI Паралимпийских игр в Токио 2021 года, серебряная призерка VI Спартакиады РК Абылай Шунаев 9 Алексей Лукутин М. с. РК по пара легкой атлетике, серебряный призер Мировой серии Гран-при по толканию ядра в Дубае, бронзовый призер Мировой серии Гран-при по толканию ядра в Тунисе, в Мировой серии Гран-при в Италия занял 1 место в толкании ядра и 2 место в метании диска, член национальной сборной РК Павел Сидорчук 10 Арсений Калинин М. с. м. к. РК по полиатлону, Победитель Чемпионата Мира в Республике Беларусь, Чемпион Республики Казахстан. Фагиль Даянов 11 Денис Долгашов М. с. м. к. РК по гиревому спорту, чемпион Мира в Будапеште, чемпион Азии и Открытых Азиатских игр в Ташкенте, чемпион РК Александр Рудев 12 Жансая Смайылова М. с. РК по тогызкумалаку, чемпионка Азии и РК Батырхан Абилбеков 13 Данил Цихлер Аруна Жаксагулова М. с. РК по пара танцам на колясках, многократные победители и призеры республиканских соревнований, бронзовые призеры Кубка мира по пара танцам в программе «Комби стандарт» в Италии, член национальной сборной команды РК Андрей Нужный 14 Ариза Сманова М. с. м. к. РК по кикбоксингу, бронзовая призерка чемпионата мира в Италии, чемпионка РК Аскар Макыбаев 15 Надежда Рябец М. с. м. к. РК по боксу, участница летних Олимпийских игр в Токио, чемпионка РК Роман Миничкин

Фото Ивана ЛЕЩЁВА