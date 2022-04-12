28,8% акций "Казахтелекома" возвращаются в государственную собственность
2,6 млн простых акций дарит государству частная компания Skyline Investment Company S. A. и ещё 413 тысяч – ТОО "Alatau Capital Investment", передает Informburo.kz.
Здание АО "Казахтелеком" / Фото с сайта vesti.kz
Правительство Казахстана приняло постановление о некоторых вопросах акционерного общества "Казахтелеком".
"Принять предложение частной компании Skyline Investment Company S.A. о передаче в республиканскую собственность 2 671 481 простой акции акционерного общества "Казахтелеком", составляющей 24,95% уставного капитала общества, по договору дарения", – говорится в тексте постановления, опубликованном на сайте primeminister.kz.
Также ТОО "Alatau Capital Investment" по договору дарения передаёт в республиканскую собственность 413 412 простых акций общества, составляющих 3,85% уставного капитала общества.
Постановление вводится в действие со дня его подписания.
Ранее СМИ сообщали, что единственным учредителем Skyline Investment Company S. A. является арестованный 13 марта племенняк Нурсултана Назарбаева Кайрат Сатыбалдыулы. Он же с 2016 года стал управляющим партнером Alatau Capital Invest.
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