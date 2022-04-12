Тем, кто собирался сдавать практический экзамен на автомобилях с коробкой "автомат", придется отложить не только его, но и теоретический тест. Иначе будущий водитель потеряет одну бесплатную попытку из трех на сдачу практического вождения. Об этой проблеме "НГ" рассказал читатель.

- Опять проблема с нашим спецЦОНом. Неисправен автомобиль с коробкой "автомат", невозможно сдать практический экзамен, - написал он. - По срокам ремонта не говорят ничего определенного: неделю, месяц, а может, даже и год.

В филиале НАО "Правительства для граждан" по Костанайской области подтвердили, что проблема с автомобилем есть. И напомнила - если водитель согласился сдавать теоретический эказамен, но на практику не попал, одна попытка будет потеряна. это связано с техническими особенностями системы. Об этом эказаменуемых предупреждают перед теоретическим эказаменом и на консультации.

- Для категории "B-автомат" машина на ходу, но сломался датчик скорости. Так как процесс сдачи экзамена на автодроме полностью автоматизирован, то система не может считывать его показания. Поэтому экзамен не принимается, - пояснили в филиале. - Когда машину отремонтируют - неизвестно, есть сложности. Поэтому сейчас рассматривается вопрос, чтобы принимать экзамены комиссионно.