Покончить со своей жизнью женщина собиралась сегодня, 12 апреля, около 11.20 на мосту в районе КЖБИ, когда мужчина проезжал там и отговорил ее от отчаянного шага. Об этом сообщила пресс-служба департамента полиции Костанайской области.

- Я увидел, как женщина перелезла через забор и готовится спрыгнуть. Я быстро остановился и подошел к ней. Поговорив с ней, успокоил и помог ей выбраться. Сразу же о случившемся сообщил на пульт «102», - рассказал Дамир ЖУСУПБЕКОВ.

Через 2 минуты на место происшествия прибыл автопатруль в составе Дархана Токтарова и Токсанбая Карагозина. 44-летняя горожанка рассказала полицейским, что рассталась с мужем и решила покончить с собой.

В полиции отметили, что собираются поощрить Дамира Жусупбекова за активную гражданскую позицию.

Фото предоставленно пресс-службой ДП КО