Министр сельского хозяйства также заявил, что социальный хлеб в Казахстане дорожать не будет, передает Informburo.kz.

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Министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев сообщил, что стоимость социального хлеба установили в районе 100 тенге.

Для удержания цены из резервов "Продкорпорации" поставляют в регионы зерно по 90 тысяч тенге.

"Социальный хлеб в Казахстане дорожать не будет. У нас есть резервы зерна для удешевлённой поставки муки в регионы, чтобы стоимость социального хлеба оставалась в тех переделах, которые установили", – заявил министр.

Он также добавил, что министерство знает о том, что хлебобулочные изделия дорожают.

"У нас тонна пшеницы дорожает, если она была в районе 115 тысяч, то сейчас доходит до 150 тысяч в некоторых случаях. Процесс рыночный, выросла стоимость пшеницы в мире, в этой связи будет некоторая волатильность в связи со снижением и укреплением курса тенге к доллару", – объяснил Ербол Карашукеев.

Он вновь напомнил, что в стране есть запас муки в объёме 118 тысяч тонн. Его достаточно для того, чтобы обеспечить внутренние потребности страны, также есть запасы зерна в объёме 6,4 млн.