Инфляция в Казахстане в марте достигла пикового значения с сентября 2016 года, ускорившись за месяц с 8,7% до 12%, сообщил председатель Нацбанка Галымжан Пирматов на заседании правительства. По его словам, прогноз инфляции пересматривается в сторону повышения, сообщает Informburo.kz.

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Наибольший вклад в инфляцию внесли продовольственные товары, рост цен на которые ускорился с 10,0% до 15,4% (за месяц рост инфляции составил 5,8%). Значительный годовой рост цен отмечен на следующие товары: капуста белокочанная, сахар, картофель, помидоры.

"Цены на социально значимые продовольственные товары по итогам четвертой недели марта (24-29 марта) выросли до 18,6% в годовом выражении. В значительной степени в этот рост внес вклад ажиотажный спрос на отдельные продовольственные товары во второй неделе марта. Недельный рост цен на социально значимые товары стабилизируется, составив за последнюю неделю марта 1,3%, первую неделю апреля – 0,9%", – отметил глава Нацбанка.

Цены на непродовольственные товары были под давлением из-за ослабления курса и отчасти менее выраженного, чем в продовольствии, ажиотажного спроса, за март подорожав с 8,6% до 10,9%. Цены на платные услуги ускорились с 7,1% до 8,3%, что связано с ростом цен на ряд рыночных услуг.

"С учётом усиления проинфляционных рисков, прогноз инфляции пересматривается в сторону повышения. Со стороны правительства и местных исполнительных органов требуется принятие превентивных мер и не допускать сезонного роста цен. Важно на постоянном контроле держать вопрос обеспеченности страны социально значимыми продовольственными товарами, своевременно организовывая межрегиональные перетоки с учётом потребностей регионов. Для недопущения необоснованного роста цен необходимо эффективное проведение контроля за соблюдением розничной надбавки", – сказал Галымжан Пирматов.

По его словам, депозиты в банковской системе с начала года увеличились на 2,3% до 27,7 трлн тенге, вклады юридических лиц – на 2,1% до 14,1 трлн тенге, физических лиц – на 2,5% до 13,6 трлн тенге. Депозиты в национальной валюте снизились на 1,5% тенге до 17,1 трлн тенге (за счет юридических лиц) при росте валютных вкладов на 8,9% до 10,6 трлн тенге (преимущественно, за счёт розничного сектора).

В результате, долларизация депозитов в феврале составила 38,4% (преимущественно из-за переоценки курса) (в декабре 2021 года – 36%, январе т.г. – 35,6%).

"Расширение санкций в отношении российских банков и их дочерних организаций в Казахстане повлияло на работу указанных банков, в частности на переводы в долларах, евро и карточные операции, так как международные платежные системы Visa и Mastercard ограничили операции по их картам. Нацбанк оказывает банкам содействие, направленное на поддержку обслуживания их клиентов. Дочерние банки российских банков обеспечиваются наличными тенге в штатном режиме без ограничения. Санкции и ограничения, введённые в отношении указанных банков, не связаны и не влияют на деятельность казахстанских банков", – подчеркнул глава Нацбанка.