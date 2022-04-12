ДТП произошло 10 апреля, в 23.50, на ул. Каирбекова, возле цветочного магазина "Лейла". Мужчина за рулем автомобиля "ВАЗ-2110" на "зебре" наехал на двух женщин. Как сообщают очевидцы, нерегулируемый пешеходный переход не освещен и подобные ДТП там происходят не впервые.

- Здесь проблема с освещением. В тот вечер было, как минимум, 4 случая резкого торможения, один из которых закончился тем, что сбили человека. Он отлетел на несколько метров, обувь, сумки, вещи разлетелись в разные стороны, - рассказал местный житель, живущий в доме напротив. - Почему не работают освещение? Ни на знаках пешеходных переходов, ни фонари не горят. Экономия света оплачивается людскими жизнями!

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области, водитель задержан. У него взят глубокий анализ крови.

- 19-летний водитель, управляя автомашиной "ВАЗ-2110", совершил наезд на нерегулируемом пешеходном переходе на двух женщин 1963-го и 1958 годов рождения. Одна госпитализирована, другая получает амбулаторное лечение. Водитель - житель Аркалыка, - сообщили в пресс-службе.

По факту наезда на двух пешеходов полиция начала досудебное расследование по ст. 345 ч. 2 УК РК.