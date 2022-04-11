О том, что молодой мужчина с ножом в руках угрожал жителям во дворе дома № 91 по пр. Аль-Фараби, 91, «НГ» сообщили читатели.

Кадр из видео очевидцев

- Это происходило возле детской площадки. Он нападал на детей, подростков и прохожих, - рассказал очевидец.

В пресс-службе департамента полиции Костанайской области подтвердили, что на пульт «102» вечером 10 апреля поступило несколько сообщений о происходящем.

- На место происшествия были направлены авто и пешие патрули, которые задержали 19-летнего жителя города Костаная в состоянии алкогольного опьянения. Его доставили в медицинский вытрезвитель, - сообщили в полиции.

В ведомстве отметили, что задержанный стоит на учете в психбольнице.

Мужчина привлечен к ответственности по ст. 440 КоАП РК (распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения). Действия, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, влекут штраф в размере 10 месячных расчетных показателей, либо административный арест на срок до пяти суток.