Субботники - то есть, организованный акиматом выход сотрудников предприятий и организаций на очистку города от мусора - в Костанае в 2020-2021 годах не проводили из-за сложной эпидситуации. Традицию возобновят 14 апреля в 14 часов.

Об этом сообщили сегодня, 11 апреля, на совещании, которое провел аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ. Акции будут проходить в апреле и мае, но аким предложил форсировать.

- Мы взяли срок для этих работ в два месяца, но все работы желательно сделать уже до 1 мая, - пояснил Жундубаев. И особо отметил:- Насчет саженцев - надо проверить, чтобы у подрядчика была техническая возможность. Мы можем посадить и 5 000 саженцев, главное - чтобы они потом росли.

Заместитель акима Костаная Алексей КОСТЮКОВ сообщил, что паводка в городе не ждут, поэтому просле таяния снега подрядчик переключились на санитарную очистку. Ежедневно город чистят 250 рабочих, 30 тракторов, 50 грузовых автомобилей.

- Кроме того, за предприятиями и организациями областного центра будут закреплены участки улиц, дорог, скверов и парков, - отметил Костюков. - В городе есть 47 скверов, которые в текущем году распределены среди крупных предприятий, госучреждений, вузов и ссузов. Необходимо провести работы по уборке территории города от накопившегося за зимний период мусора, по покраске заборов, входных групп, посадке цветов. Во время проведения субботников подрядными организациями, предприятиями и организациями всех форм собственности на закрепленных территориях планируется высадка саженцев деревьев, преимущественно пирамидального тополя, сосны, березы высотой не менее 2 м. Для этого необходимо активно привлечь волонтеров и НПО, депутатов маслихата, членов партии «Аманат» и их молодежное крыло.

Привлечь к субботникам планируют и бизнесменов.

- С 8 апреля сотрудники отделов акимата города информацию о начале акции по санитарной очистке распространялаи по объектам предпринимательства, - сообщил Костюков. - Владельцам небольших магазинов и объектов бизнеса будет оказываться помощь в вывозе собранного мусора на полигон. Для этого они могут обратиться в службу iKomek (109). Перед этим мусор необходимо собрать в мешки.

В это же время сотрудники акимата будут проверять законность размещения визуальной рекламы, пустующин земельнын участки и незавершенные объекты строительства.

- Еженедельно будут проводиться рейды совместно с полицией, - пояснил заместитель акима Костаная. - По их результатам будут приниматься меры по устранению выявленных нарушений.

Костюков добавил - организации могут выйти на субботник не только в указанное время, но и в другой день.

Фото Андрея СКИБЫ