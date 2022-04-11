В Казахстане с 15 апреля введут ограничение на экспорт зерна и муки. Как заявил первый вице-министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров, имеющегося в стране объема зерна и муки достаточно для обеспечения внутренней потребности, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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По словам Сапарова, ограничительные меры необходимы для исключения дефицита на внутреннем рынке и загрузки мукомольных предприятий.

"Межведомственной комиссией по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях от 1 апреля 2022 года принято решение о введении квотирования экспорта пшеницы и муки с 15 апреля по 15 июня. Объем квоты на пшеницу - 1 миллион тонн, на муку - 300 тысяч тонн", - сообщил Сапаров на онлайн-брифинге в СЦК.

Для оценки реальной ситуации на внутреннем рынке, по словам первого вице-министра, министерством совместно с Бюро нацстатистики и местными исполнительными органами проводится работа по инвентаризации запасов пшеницы в регионах.

"По состоянию на 7 апреля запасы составляют 118 тысяч тонн муки, в том числе 10 тысяч тонн в стабфондах, 22 тысячи тонн - в рамках "оборотной схемы", 48 тысяч тонн находится у производителей, порядка 20 тысяч тонн - на складах и 18 тысяч тонн - в торговых объектах. Указанного объема в полной мере достаточно для обеспечения внутренней потребности. Вместе с тем в ресурсах "Продкорпорации" имеется более 800 тысяч тонн зерна, которые в случае необходимости будут направлены на внутренний рынок для стабилизации ситуации", - добавил Айдарбек Сапаров.

Первый вице-министр ведомства добавил, что в январе было принято решение направить зерно регионам по сниженной цене - 90 тысяч тенге. Однако, по его словам, соответствующие заявки начали поступать только в марте.