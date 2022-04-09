Названо точное время боя Головкин - Мурата
9 апреля 2022, 16:55 | Спорт
Стало известно время начала поединка между казахстанцем Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 КО) и японцем Риотой Муратой (16-2, 13 КО), который пройдет сегодня, 9 апреля, в Сайтаме (Япония). Они встретятся в рамках объединительного боя в среднем весе, сообщает корреспондент Vesti.kz.
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По последней информации, бой между Головкиным и Муратой начнется в 18:10 по времени Нур-Султана. В прямом эфире поединок покажут телеканалы Qazsport и Qazaqstan.
Напомним, что на кону будут стоять пояса по версиям IBF, IBO (принадлежат Головкину) и WBA Super (Мурата).
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