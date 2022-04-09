«Актобе» и «Тобол» провели заключительную очную встречу регулярного чемпионата Казахстана по баскетболу среди мужских команд Национальной лиги, ставшую для костанайского клуба последней на этой стадии.

Капитан «Тобола» Шаим Куанов (№5) начинает атаку костанайского клуба / Фото nbf.kz

Результат этого матча, прошедшего в Актобе после состоявшейся накануне интересной встречи с двумя овертаймами, завершившейся победой хозяев, уже практически не влиял на итоговое положение команд в регулярном чемпионате.

Костанайские баскетболисты начали свой заключительный поединок с рывка, набрав за две минуты шесть очков. Хозяева же впервые поразили корзину соперника лишь спустя три минуты после старта и до конца первой четверти так и не смогли догнать «Тобол». Правда, отставание было незначительным - 15:18.

События в начале второй четверти развивались стремительно. Актобинцы быстро догнали соперника и вышли вперед, затем то же сделали и гости. А после очередного выхода в лидеры хозяев костанайцы сначала сравняли счет в матче - 25:25, а затем довели до ничьи и вторую четверть, оставив к большому перерыву хозяев в роли догоняющих с тем же трехочковым отставанием - 35:38.

Через три минуты поле возобновления игры счет вновь стал равным - 40:40, после чего команды по одному разу побывали в роли лидера, а хозяева эту роль не отдали до конца четверти, после которой «Актобе» выигрывал четыре очка - 51:47.

В заключительной десятиминутке счет еще дважды становился равным, а после 54:54 хозяева стали постепенно уходить в отрыв, доведя его до десяти очков - 64:54. Гости изо всех сил старались сократить отставание, приблизившись в одном из моментов на расстояние двух очков, однако актобинские баскетболисты в оставшееся время смогли удержать победу - 71:65 (15:18, 20:20, 16:9, 20:18).

С мячом форвард «Тобола» Павел Ильин / Фото nbf.kz

Лучшими в составе «Тобола» в этом мачте были Антон Быков, в активе которого 16 набранных очков и 7 совершенных подборов, Никита Тимофеев - 11 очков, 7 подборов и Аскар Ахметжан - 6 очков, 11 подборов.

Таким образом, «Тобол» и «Актобе», одержав в очном противостоянии в рамках регулярного чемпионата по три победы, могут встретиться теперь еще и на стадии плей-офф, а конкретно - в матчах за третье место. Это может случиться, если костанайский и актобинский клубы не одержат победы в полуфинале.

А полуфинальные пары составили победитель регулярного чемпионата «Астана» и занявший четвертое место на первом этапе «Тобол», а также вторая и третья команды - «Барсы Атырау» и «Актобе». Игры на этой стадии пройдут по разъездной системе двухматчевыми сериями до трех побед одной из команд.