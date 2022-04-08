В Костанае водители автомобилей, перевозящих пассажиров, отмечают пристальное внимание к себе дорожных полицейских.

В «НГ» на днях прислали протокол об административном правонарушении, причина составления которого - внешний вид такси не соответствует требованиям.

В частности, на автомобиле был размещен логотип Яндекс такси и фрагментами в нескольких местах - характерные «шашечки». Но инспектор счел, что водитель нарушил ст. 590 п. 5 КоАП РК в части управления транспортным средством, не соответствующим требованиям национальных стандартов. Конкретно - стандартам оформления для машин, на которых оказываются услуги такси.

- Водители в этом случае обязаны использовать транспорт, имеющий отличительные обозначения, - пояснил "НГ" начальник местной полицейской службы ДП Костанайской области Виталий ЦОЙ. - А именно - опознавательный знак такси на крыше и шашечный пояс на боковых поверхностях автомобиля, состоящий из черных и (или) желтых квадратов, расположенных в шахматном порядке.