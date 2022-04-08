Группу для детей, чьи семьи находятся в трудной финансовой ситуации, открыли на базе дома ребенка "Дельфин" в начале марта 2022 года. Сначала хотели набрать 12 малышей в возрасте от 1,5 до 3-х лет. Но к середине апреля записали только двоих.

- Идея появилась еще в прошлом году, - рассказал "НГ" и. о. главного врача КГУ Костанайский дом ребенка "Дельфин" Куат АЛЬМАГАМБЕТОВ. - Мы долго думали, как это сделать, советовались с коллегами из других областей. Есть дети, которые живут в семьях, где мама и папа вынуждены работать чуть ли не круглые сутки. Это семьи, где есть риск отказа от детей. Чтобы уменьшить этот риск и помочь семьям, мы и открыли такую группу. Согласовали с управлением здравоохранения, сделали текущий ремонт за счет своих средств. Неделю группа стояла пустой, через неделю появился первый ребенок, через еще неделю - второй. Вчера в соцсети попала информация об открытии дневной группы и у нас появились новые заявки. Сейчас мы готовимся зачислить еще двоих детей.

По словам Альмагамбетова, дневная группа не отличается от обычного детского сада. Платить родители не должны, нужно только предоставить несколько документов. Прежде всего - справка ТЖУ от органов опеки (акт об условиях проживания). В остальном это стандартные бумаги для поступления в детсад - медицинские анализы, отметки о прививках, справка об эпидокружении.

- Все вещи, пижамы, игрушки, шестиразовое питание - мы это берем на себя, никаких денег на это не потребуется, - добавляет руководитель дома ребенка. - У нас здесь есть профессиональные няни, есть педиатр. Есть договоренность с детской больницей и при необходимости можем показать ребенка любому узкому специалисту. Все - по согласованию с родителями. У нас даже свой бассейн есть. Все, чтобы позаботиться о детях!

Некоторые родители отказываются от помощи, как только слышат о справке ТЖУ. Опасаются, что в органе опеки, узнав об их материальном положении, решат забрать у них ребенка. Куат Альмагамбетов уверяет, что детей никто не заберет из семьи. Дневная группа - это помощь родителям, чтобы они могли сосредоточиться на работе и поправить финансовое положение.

- При необходимости мы можем принимать детей и на выходные дни, и оставлять их на ночь, если родители работают в ночную смену. Но для этого нам нужно набрать группу, чтобы была возможность ставить смены нянечкам и воспитателям, - резюмирует главврач "Дельфина". - Я сам отец двух детей, на садик каждого тратим 16 500 тенге в месяц. Конечно, это накладно. Если заявок будет много, мы готовы открыть дополнительную группу. У нас дом ребенка рассчитан на 75 воспитанников, но сейчас их только 26. Представляете, какая у нас есть экономия? Мы можем без дополнительного финансирования помогать семьям костанайцев с детьми в возрасте до трех лет. Такие же группы работают давно в Талдыкоргане и Актобе.

Альмагамбетов проводит экскурсию по дому ребенка, показывает медкабинет, а затем комнату, где находятся два ребенка из дневной группы.

Воспитатель Разия КУЯНБАЕВА говорит о своей работе:

- В доме ребенка я работаю давно. Пока у нас адаптационный период. У этих детей разница в возрасте год, но программа одинаковая. Для старшенькой только чуть усложненные задания. Занимаемся с ними развитием речи, физкультурой. Все, как в обычном детсаду.

В "Дельфине" призывают родителей обращаться в дом ребенка за помощью.

Фото Георгия ГОВОРОВА