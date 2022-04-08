В Актобе стартовала гостевая серия игр «Тобола» - заключительная для костанайского клуба в рамках регулярного чемпионата Казахстана по баскетболу среди мужских команд Национальной лиги.

С мячом лучший бомбардир «Тобола» Антон Быков (№11) / Фото nbf.kz

Перед началом серии команды располагались на соседних - третьей и четвертой - строчках турнирной таблицы, имея одинаковое количество побед.

Для «Тобола», имеющего на четыре поражения больше, предстоящие игры стали последней возможностью повлиять на свое положение в турнирной таблице.

В текущем регулярном чемпионате клубы встречались четырежды. В Костанае «Тобол» в ставших для обеих команд стартовыми матчах чемпионата в очень упорной борьбе одержал две победы - 77:74 и 92:90. А в прошедшей менее месяца назад в Актобе двухматчевой серии хозяева получили техническое поражение в первой игре, а во второй одержали победу со счетом 71:59.

Более двух минут с начала пятого очного поединка обе команды никак не могли наладить свои броски в корзину соперника с разных дистанций. Первыми это сумели сделать гости усилиями своего лучшего бомбардира Антона Быкова, а к середине четверти «Тобол» оторвался на семь очков. Однако затем у справившихся со стартовым волнением хозяев пошли броски и «Актобе» не только ликвидировал свое отставание, но и к концу десятиминутки вышел вперед - 18:13.

Во второй четверти костанайские баскетболисты благодаря точным броскам Аскара Ахметжана и капитана команды Шаима Куанова сравняли счет. По ходу четверти равенство в счете было зафиксировано еще трижды, и за две с половиной минуты до большого перерыва он был 26:26. Затем хозяевам удалось оторваться на три очка - 31:28, после чего более чем на минуту вновь сбился «прицел» у игроков обеих команд, оформивших на двоих шесть неудачных попыток изменить счет, и на перерыв «Актобе» ушел лидером.

В третьем игровом отрезке команды шесть раз сменили друг друга на посту лидера, при этом четырежды счет становился равным. И после счета 40:40, за две с половиной минуты до окончания четверти, у хозяев площадки получилось совершить небольшой рывок и оторваться на четыре очка перед заключительной десятиминуткой - 47:43.

Проход под кольцо «Актобе» совершает капитан «Тобола» Шаим Куанов (№11) / Фото nbf.kz

Такая же равная игра с упорной борьбой за каждое очко продолжилась и в четвертой четверти - семь раз команды поочередно выходили в лидеры. За 28 секунд до окончания основного времени впереди был «Тобол», но реализованные хозяевами за шесть секунд до финальной сирены два штрафных броска вновь восстановили равенство в счете - 69:69. И впервые в этом чемпионате победителя матча пришлось определять в овертайме.

К концу дополнительной пятиминутки вновь впереди «Тобол», правда, на это раз только на одно очко. В концовке овертайма шанс завершить матч победой появился у «Актобе» в виде двух штрафных бросков. Но цели достиг только один бросок, и при счете 76:76 матч продолжился во втором овертайме.

Вторая дополнительная пятиминутка получилась очень результативной. Команды на двоих набрали в ней 23 очка, но больше в этом преуспели хозяева площадки, опередившие костанайских баскетболистов на 11 очков и одержавшие в итоге победу со счетом 93:82 (18:13, 13:15, 16:15, 22:26, 7:7 ОТ, 17:6 ОТ).

В составе «Тобола» в этом матче лучшими стали Антон Быков, набравший 19 очков и совершивший 20 подборов, Аскар Ахметжан, на счету которого 19 очков, 10 подборов, 2 передачи и 2 перехвата, а также Шаим Куанов - 11 очков, 7 подборов, 5 передач и 3 перехвата.

Сегодня «Тобол» проведет в Актобе свою заключительную игру в рамках регулярного чемпионата, а «Актобе» после этого еще предстоят домашние встречи с преследующим костанайцев актуским «Каспием», который накануне дважды уступил на своей площадке «Астане» - 64:97 и 52:108.