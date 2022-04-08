В Казахстане растет число кибер-преступлений. По данным ranking.kz, в 2021 году в нашей стране зарегистрировано более 32 тыс. мошеннических правонарушений. Большую часть - 52% или 16,6 тыс. из них составили интернет-мошенничества.

Мошенники придумывают все более искусные способы обмана с привлечением аудиотехники и даже автороботов, которых учат общаться с клиентами по телефону. Несмотря на то, что казахстанцы стали опытнее и успевают принять меры по сохранению бюджета и вкладов, не всем так везет. Иногда только спустя время можно узнать, что вашими личными данными уже воспользовались. Например, при обращении в банк за кредитом и получив отказ в выдаче. Получив несколько отказов от финансовых учреждений, клиент узнает о своей плохой кредитной истории (КИ). Неприятная новость шокирует, так как человек добросовестно оплачивал предыдущие займы или микрокредиты без просрочек и штрафов.

Специалисты онлайн-сервиса микрокредитования «Честное слово» (ТОО «МФО «Akshabar») советуют вовремя проверять свою КИ. Это поможет защититься от действий мошенников при оформлении заявки на микрокредит. Так как кредитная история включает данные о платёжной дисциплине и кредитный рейтинг заемщика: количество обращений, сведения о кредиторах, ставках и суммах займов и микрокредитов, сроках и статусах выполнения финансовых обязательств - штрафы, задолженности, случаи невозврата; а также запросы КИ заемщика из финансовых организаций.

Высокий кредитный рейтинг заемщика положительно влияет на получение нового кредита. Поэтому эксперты советует всегда проверять личную кредитную историю. Для получения отчета по КИ обращаются онлайн в следующие инстанции:

Сайт Электронного правительства - госкорпорация «Правительство для граждан». Сайт Первого кредитного бюро. Один раз в год отчет выдается бесплатно, а за каждое новое обращение взимается комиссия 400 тенге. Сайт «Казпочта» или по личному запросу в отделении по месту жительства.

Для получения кредитной истории нужны удостоверение личности при личном обращении, и электронная цифровая подпись (ЭЦП) - для обращения онлайн.

Какие мошеннические схемы использования КИ распространены?

Вариант 1. Исправление КИ. Некий сотрудник компании Х представляется финансовым консультантом и обещает улучшить КИ за вознаграждение. Это актуально для владельцев плохих кредитных историй, которые хотят исправить репутацию и обращаются к третьим лицам. Клиент платит деньги, но КИ остается без изменений, а мошенники исчезают.

Вариант 2. Множество заявок на заемные средства от одного лица. Новости пестрят сообщениями о массовых утечках персональных данных. Преступники получают информацию о ФИО, дате рождения, мобильный номер, реквизиты удостоверения личности. Используя эти данные, они отправляют заявки на получение финансовых средств в разные банки и МФО. Между тем большое количество заявок в различные финучреждения привлекает внимание сотрудников кредитных организаций – как косвенный показатель финансовых проблем заявителя. И если человеку, чьими данными пользовались мошенники, вдруг действительно понадобятся заемные деньги, он их не сможет получить.

Однако защититься от злоумышленников можно. Следует всегда изучать информацию в документах перед тем, как их подписывать. Некоторые из них содержат строки с согласием на получение информации из кредитного бюро. При покупке товаров в рассрочку продавцы делают рассылку с заявками в несколько банков, и это отображается в КИ. Узнавайте о таких условиях и не соглашайтесь на них, если не хотите лишних записей в КИ.

Не передавайте личную информацию чужим, контролируйте свою кредитную историю и запрашивайте один раз в год бесплатный персональный кредитный отчет.

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