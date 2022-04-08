Природоохранная полиция ДП Костанайской области предупреждают охотников о необходимости соблюдать законодательство и меры безопасности. В этот период будут проходить рейдовые мероприятия полиции, сообщила сегодня, 8 апреля, пресс-служба ДП.

С 12 апреля по 7 мая на закрепленных охотничьих угодьях будет открыта весенняя любительская (спортивная) охота:

- на селезней диких уток с ярко выраженным диморфизмом (кроме видов, занесенных в Красную книгу Республики Казахстан) с подсадной уткой или чучелами - с 12 апреля по 26 апреля 2022 года в закрепленных охотничьих угодьях Амангельдинского, Джангельдинского районов и г. Аркалыка;

- на селезней диких уток с ярко выраженным диморфизмом (кроме видов, занесенных в Красную книгу Республики Казахстан) с подсадной уткой или чучелами - с 23 апреля по 7 мая в закрепленных охотничьих угодьях других районов Костанайской области;

- на самцов тетерева - с 23 апреля по 07 мая 2022 года.

"Полицейскими для сохранения популяции дикой птицы, рационального использования животного мира, осуществления своевременного контроля и активизации работы по выявлению правонарушений природоохранного законодательства созданы специальные мобильные группы. Также будут выставлены мобильные блок-посты на автодорогах, ведущих к охотничьим угодьям, с целью проведения специальных досмотров автомашин на предмет обнаружения незаконного провоза объектов животного мира и огнестрельного оружия", - говорится в сообщении.

С начала 2022 года сотрудники полиции за нарушения природоохранного законодательства привлекли к административной ответственности 222 правонарушителей, из них по ст. 382 КоАП РК (нарушение правил охоты) - 111 , по ст. 383 КоАП РК (нарушение правил рыболовства) - 111.

За совершение экологических преступлений возбуждено 6 уголовных дел, из них 4 по ст. 337 УК РК (незаконная охота), 1 по ст. 340 УК РК (незаконная порубка деревьев) и 1 по ст. 335 УК РК (незаконная добыча рыбных ресурсов).

Фото предоставлены пресс-службой ДП