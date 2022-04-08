Пенсии также будут индексированы, передает Informburo.kz.

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Проект поправок Минфина в закон "О республиканском бюджете на 2022-2024 годы" предусматривает повышение с 1 апреля этого года минимальной базовой пенсионной выплаты, минимальной пенсии, МРП и прожиточного минимума. Документ вынесли на публичное обсуждение на портале "Открытые НПА", то есть в случае принятия проекта новшества введут "задним числом".

Согласно поправкам, показатели теперь составляют:

минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты – 20 191 тенге;

минимальный размер пенсии – 48 032 тенге;

месячный расчетный показатель – 3 180 тенге;

величина прожиточного минимума – 37 389 тенге.

Кроме того, пенсионные выплаты по возрасту и выслуге лет подлежат индексации.

"Установить, что средства, направленные на пенсионные выплаты по возрасту, и пенсионные выплаты за выслугу лет предусмотрены с учётом повышения их размеров с 1 января 2022 года на 7%, с 1 апреля 2022 года на 4%", – говорится в документе.

Проект поправок находится на публичном обсуждении до 21 апреля.