Отследить свою очередность и снять себя с очереди тоже можно онлайн, передает Informburo.kz.

Встать в очередь на получение земельного участка под индивидуальное жилищное строительство можно самостоятельно на портале eGov.kz, сообщает Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

Ранее чтобы встать в очередь на получение земельного участка под ИЖС граждане обращались в акиматы с бумажным заявлением. В министерстве отметили, что это могло стать причиной некорректного формирования очереди. Сам процесс постановки на очередь занимал 12 дней. Заявления в течение 16 лет хранились разрозненно и по отдельности на уровне района, города, области.

Теперь казахстанцы смогут встать в очередь на портале eGov.kz, самостоятельно отслеживать её движение онлайн, а также актуализировать данные по ранее поданным заявлениям. Формирование заявки займёт пять минут, сообщили в министерстве.

"Списки очередей, предоставленные акиматами, мы оцифровали и вывели на eGov.kz. Оцифровка очереди на земельный участок – это огромный шаг вперед в искоренении коррупции. Теперь каждый казахстанец, достигший совершеннолетия, сможет подать заявку на 10 соток, не выходя из дома через eGov.kz и следить за своей очередью. Ещё одним нововведением стала возможность подавать заявку на землю в любом регионе страны без необходимости посещения акимата", – сказал вице-министр цифрового развития Асет Турысов.

Для того, чтобы встать в очередь на портале eGov.kz, нужно зайти в раздел "Недвижимость" – "Земельные отношения", выбрать услугу "Просмотр или постановка на очередь на получение земельного участка под индивидуальное жилищное строительство (10 соток)".

Далее необходимо выбрать тип заявления. Сегодня доступно три типа:

постановка на очередь;

актуализация данных;

снятие с очереди.

Если вы впервые встаёте в очередь на получение участка, то необходимо выбрать регион, в котором вы желаете его получить.

При этом если вы уверены, что вставали в очередь ранее, но не можете найти сведения о себе, то необходимо выбрать тип заявления – "актуализация".

Для подтверждения своей очереди необходимо загрузить документ, подтверждающий её наличие (скан-версия талона, копии заявления, удостоверения личности).

Также отследить свою очередность можно на сайте map.gov4c.kz, авторизовавшись с помощью ЭЦП.

Снять себя с очереди можно, выбрав тип заявления "Снятие с очереди".

"Пользователь не сможет встать в очередь, если ранее уже получал землю от государства бесплатно, и в случае отсутствия в населённом пункте свободных территорий под ИЖС. Решения по выдаче свободных участков будут принимать акиматы. Участки будут выдаваться по мере подготовки площадок или при наличии свободных территорий, согласно генеральному плану населённого пункта", – пояснили в Минцифры.

В министерстве подчеркнули, что бесплатно 10 соток выдаются лишь один раз в том регионе, где подошла очередь. Остальные заявки будут аннулированы.