История, о которой я хочу рассказать, началась в 2018 году, когда городские власти Костаная приняли решение построить на базе обычной улицы Чкалова дорожную магистраль. В связи с этим у нашего дома № 1 «А» планировалось изъять значительную часть дворовой территории. Фактически наш дом мог остаться вообще без нее. Тогда несколько наиболее активных жильцов, в том числе и я, забили тревогу. Затем, обойдя многочисленные кабинеты чиновников и не найдя понимания, вынуждены были собрать подписи жильцов и от их имени в первый раз обратиться к президенту РК Токаеву.

После этого, в феврале 2019 года, во дворе состоялась встреча жильцов дома с акимом города Кайратом Ахметовым. В результате было принято решение внести изменения в ПСД, в том числе перенести на новое место автобусную остановку и павильон ожидания для пассажиров, уменьшить наполовину ширину пешеходного тротуара длиной около 100 м, а сам тротуар приблизить к проезжей части.

Хотя наш дом все равно терял часть дворовой территории из-за прокладки пешеходного тротуара, мы согласились с таким решением, потому что дополнительные площади, которые появились, позволили бы провести работы по благоустройству на оставшейся части территории. Надо отдать должное акиму города - он рассматривал создавшуюся ситуацию с точки зрения компенсации ущерба, нанесенного кондоминиуму, и ко всеобщему одобрению жильцов пообещал сделать нашу дворовую территорию образцовой. Ахметов пообещал полностью заменить, как он выразился, «все старье», включая инвентарь и оборудование, асфальтовое покрытие, бордюры, устроить места для проведения досуга детей дошкольного и младшего школьного возраста, построить универсальную игровую площадку с тартановым покрытием для детей старшего школьного возраста и взрослых, построить новую автостоянку для личных автомобилей жильцов дома, оборудовать место для чистки и выбивания ковров и паласов. В заключение сказал, что проблем с финансированием не будет. Сколько надо будет денег, столько и выделит.

Прошла весна, потом лето. Наступила осень 2019 года, но работы на дворовой территории не начинались. Тогда по просьбе жильцов я написал президенту страны второе письмо. В ноябре, когда уже фактически наступила зима, к нам во двор прибыли строители и в экстренном порядке соорудили небольшую площадку размером 9х12 м, очень плотно напичканную различными тренажерами и аттракционами, в основном предназначенными для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Таким образом, аким города начал выполнять свои обещания.

Можно было подумать, что работы по благоустройству будут продолжены. В 2020 году жильцы ждали, когда же у нас во дворе появятся строители, но так и не дождались. Тогда я уже по своей инициативе отправил в адрес президента страны третье письмо. 8 мая 2021 года к нам во двор приехал аким города. В ходе встречи я сказал, что построенная площадка - это лишь небольшая часть из того, что он обещал, что жильцы недовольны ходом благоустройства дворовой территории. Аким ответил, что у него более 400 дворовых территорий и почти каждый двор нуждается в благоустройстве. При этом заметил, что у нас во дворе есть хоть небольшая, но красивая и уютная детская площадка и многие многоквартирные жилые дома могут позавидовать нам. В заключение беседы Кайрат Жумашевич буквально силой заставил меня сфотографироваться с ним на фоне построенной детской площадки. Можно только догадываться, зачем он это сделал! По-видимому, таким оригинальным способом хотел отчитаться перед президентом РК Токаевым о выполненном его указании. Не знаю, какими комментариями он сопроводил эту фотографию, но складывается впечатление, что Кайрат Жумашевич, всячески увиливая от выполнения своих обещаний, приглашал президента страны поиграть с ним в кошки-мышки.

Нетрудно посчитать, что прошло уже три с лишним года с момента официального провозглашения акимом города обещания о благоустройстве нашей дворовой территории. Но воз и ныне там!

В итоге на сегодня мы имеем очень грустную картину, на которой можно увидеть, как целыми днями бродят без дела скучающие мальчишки и девчонки. Все это вынудило меня 3 марта 2022 года написать Касым-Жомарту Кемелевичу четвертое письмо, в котором я проинформировал, как складываются дела с нашей дворовой территорией, какая работа по созданию справедливых общественных отношений и возврату доверия людей к своему государству проводится в нашем городе.

Недавно я узнал, что Кайрат Ахметов освобожден от занимаемой должности по собственному желанию. Не знаю, по какой причине на самом деле произошло такое неординарное событие. Можно только предположить, что она серьезная. Жаль, что не дали человеку полностью реализовать свои планы, среди которых, наверное, все-таки был план по полному благоустройству нашей дворовой территории. Теперь неизвестно, какие планы у нового акима, услышит ли он нас, если мы обратимся к нему за помощью, продолжит ли он работу, начатую его предшественником, или нам опять придется писать письма президенту страны и начинать все с начала. Наличие этих вопросов не позволяет нам конкретно и однозначно сказать, чем закончится история с нашим двором. Но в то же время действия президента РК Токаева, взявшего курс на создание слышащего и справедливого государства, придающего большое значение общению с простыми людьми и защите их интересов, позволяют надеяться на то, что в конце концов и на нашей улице будет праздник. Может быть, я ошибаюсь, но верю в нашего президента.

Конечно, история, которая произошла с нашей дворовой территорией, не является сенсационной. Ее скорее можно отнести к разряду типичных для нашего времени. Но она свидетельствует о том, что с развитием нашей страны ложь и обман так же развиваются, благополучно проникают в государственные структуры и оказывают негативное влияние на качество принимаемых решений, на реализацию новой политики, провозглашенной президентом Токаевым.