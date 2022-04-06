Услуги в одном из костанайских косметологических салонов оказывали "незаявленные специалисты" - нарушение выявил департамент Комитета медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК по Костанайской области в ходе проверки в ТОО «Мастерская Преображения» в 9 микрорайоне.

Как сообщили сегодня, 6 апреля, на брифинге в РСК, руководство салона привлекли к административной ответственности, материалы направлены в правоохранительные органы.

- Население по разному называет такие услуги: салоны красоты, кабинеты косметолога, косметические салоны, - отметила заместитель руководителя департамента Жанат ШОКИМ. - Люди воспринимают эти термины, как синонимы, однако это совершенно разные сферы деятельности.

В санитарных правилах, которые утверждены приказом Министерства нацэкономики еще в 2015 году, указано, что косметические процедуры, как и парикмахерские услуги, не требуют медицинского контроля.

- К косметическим относятся окраска бровей и ресниц, эпиляция бровей, накрашивание искусственных ресниц, гигиенический массаж лица и шеи и так далее, - пояснила Шоким. - А косметологические применяются с целью лечения и профилактики заболеваний, сопровождающих косметические дефекты, а также с целью предупреждения старения кожи и выпадения волос. Косметологический кабинет - это помещение для оказания косметологических услуг в организациях здравоохранения. Такие процедуры должны выполняться врачом-дерматокосметологом, у них должны быть подтверждающие сертификаты. В косметологических салонах проводятся такие процедуры, как пилинг, мезотерапия, контурная пластика. Специалисты салонов красоты не имеют юридического права оказывать косметологические услуги. Затрону и пластическую хирургию - данные услуги могут оказываться в медицинских учреждениях амбулаторного типа врачами хирургического профиля по специальности «Пластическая хирургия».

Как отметили на брифинге, в 2022 году видна тенденция к росту числа осложнений после косметологических услуг.

- Мы зарегистрировали около десяти таких случаев, - сообщил заместитель главного врача Костанайской областной больницы Арман БАЙМАГАМБЕТОВ. - Все они экстренного характера и связаны с нарушением норм и правил септики и антисептики.

- Как выяснить, есть ли в Костанайской области косметологические салоны, которые имеют лицензию на медицинскую деятельность?

- Все юридические организации и предприниматели имеют БИН или ИИН, - ответила Жанат Шоким. - Вы можете самостоятельно зайти в базу электронного лицензирования, вбить эти сведения и выйдет информация по данному предприятию: имеется ли у него лицензия и на какие виды деятельности. Если такой информации у вас нет, но вы знаете адрес и наименование этой организации, то можете обратиться в наш департамент по телефону 53-43-90 - это отдел лицензирования и сертификации.

- Если человек столкнулся с оказанием некачественной косметологической услуги, куда он может пожаловаться?

- В департамент Комитета медицинского и и фармацевтического контроля. Можно написать письменное обращение, его можно также подать через базу eGov или прийти по адресу Костанай, пр. Аль-Фараби, 113 и подать обращение в канцелярию. В нем должен быть указан адрес и наименование данной организации, а также суть вопроса - в чем заключается нарушение.

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