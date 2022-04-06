Лидер ЛДПР Владимир Жириновский умер на 76-м году жизни после продолжительной болезни, передают РИА "Новости" со ссылкой на спикера Госдумы Вячеслава Володина.

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"Он всегда был в гуще событий. Его личность настолько масштабна, что без него трудно представить историю развития политической системы современной России.Для нас всех — это невосполнимая потеря. Пусть светлая память о нем всегда будет в наших сердцах", — написал Володин в Telegram-канале.

Госдума почтила память Жириновского минутой молчания.

В ЛДПР подтвердили информацию о смерти политика и назвали это ударом для всей России.

Владимир Вольфович Жириновский родился 25 апреля 1946 года в Алма-Ате. В 1970 году с отличием окончил Институт восточных языков при МГУ, а затем - вечернее отделение юрфака МГУ. С 31 марта 1990 года возглавлял Либерально-демократическую партию России, выдвигался кандидатом в президенты РСФСР в 1991 году, а позднее — на должность президента России на выборах 1996, 2000, 2008, 2012, 2018 годов.