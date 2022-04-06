Во время обследования дорог республиканского и областного значения полиция выявляет дефекты: ямы, выбоины, просадки, а также недостатки технических средств регулирования дорожного движения (дорожные знаки, светофоры, разметка). Об этом сегодня, 6 апреля, сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.

В этом году за неудовлетворительное содержание дорог привлечены к ответственности 68 должностных лиц. Общая сумма наложенных штрафов составила более 2 млн тенге.

- В связи резким потеплением на дорогах образуются аварийно-опасные места, - рассказал заместитель начальника управления административной полиции подполковник Аслан БАЛГАБАЕВ. - В настоящее время полицейскими проводится работа по противопаводковым мероприятиям. Совместно с коммунальными службами усилена работа по беспрепятственному пропуску талой воды через системы ливневых канализаций, проводится откачка воды с затопленных участков. В эти дни ограничено движение транспортных средств автодороге областного значения Аулиеколь-Жалдама.

В полиции отметили, что за 3 месяца 2022 года сотрудники отдела дорожно-технической инспекции Костанайской области провели более 800 обследований автодорог общего пользования, протяженностью более 6 000 км. По итогам проведенных обследований в местные исполнительные органы и собственникам дорог выдали более 800 предписаний на устранение выявленных недостатков.

- В местные исполнительные органы направлено 69 информационных писем с предложениями по улучшению организации дорожного движения. Это установка светофоров, строительство надземных и подземных пешеходов, строительство транспортных развязок, мостов и путепроводов, - добавили в пресс-службе полиции.

Все ремонтные работы в этом году начнутся после наступления благоприятных погодных условий и установления плюсовой температуры.