С начала марта жители Костаная и Рудного сообщали о том, что в магазинах "Светофор" и FixPrice перестали принимать оплату картами казахстанских банков, предлагая расплатиться либо наличными, либо картой российского "Сбербанка".

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Департамент государственных доходов по Костанайской области в ответе на запрос "НГ" прокомментировал: в ст. 195 КоАП РК предусмотрена ответственность за отсутствие у индивидуальных предпринимателей или юридических лиц оборудования, предназначенного для приема оплаты с помощью банковских карт. Административная ответственность предусмотрена и при отказе в приеме любой карты банка второго уровня РК.

- В адрес департамента жалоб на действия магазинов "Светофор" и FixPrice не поступало, - сообщил руководитель управления камерального мониторинга ДГД Шынгусхан ЕСМУХАНОВ. - Департаментом проведена беседа с налогоплательщиками по вопросу необходимости заключения договоров с другими банками. На территории нашей области действует пилотный проект "Гражданский контроль - требуй чек!", в рамках которого граждане могут с помощью приложения WiponCashback подать жалобу за "невыдачу чека" или "в отказе от приема банковской карты". За 2021 год и 1 квартал 2022 года подано более 900 жалоб, по результатам которых приняты меры административного взыскания в отношении 563 налогоплательщиков.

В ДГД отметили, что за подтвержденную жалобу ее автор получает 1 000 тенге за вычетом подоходного налога. Подать жалобу можно и традиционным способом - написать бумажное обращение в департамент и показать доказательства (фото- или видеофиксация).

По данным ДГД, магазины сети "Светофор" уже установили терминалы Народного банка, а сети FixPrice - терминалы Kaspi-банка.