Блокировки российских интернет-ресурсов не отразятся на Казнете, передает Informburo.kz. Казахстан может выходить в интернет через Китай, Гонконг или другие страны восточной Азии, сообщил министр цифрового развития и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин.

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"У нас суверенный интернет. Имею в виду мы как Казнет, во-первых, самостоятельны. Во-вторых, выход в интернет, а именно доступ к международным сегментам, например, к американским соцсетям и европейским ресурсам, у нас производится самостоятельно. Блокировка российского сегмента не влияет на нас", – заявил в кулуарах мажилиса Багдат Мусин.

По его словам, Казахстан может выходить в интернет не только через Россию, но и через другие международные маршруты.

"Когда говорят, что если у соседей что-то случится, то и у нас что-то пропадёт, это неправда. Трафик в интернете в принципе не ограничивается. Мы можем входить в интернет в том числе и через восток, то есть через Китай. Есть в Гонконге международные компании, которые предоставляют маршруты через Тихий океан в Америку. Для нас этот маршрут тоже выгоден, потому что у нас 50% трафика, который проходит в интернете, остаётся в Казахстане. Это казнетовские ресурсы или закэшированные сервера международных игроков", – добавил глава Минцифры.

Казахстану, как он отметил, не составляет никакого труда прописать маршруты и самостоятельно выходить на эти ресурсы через Китай, Гонконг или другие страны восточной Азии.

"Просто по привычке мы всегда ходили через восточную Европу до американских серверов. У нас есть договорённость с казахстанскими операторами связами, с ними выработали план мероприятий. В случае необходимости мы спокойно сможем перенастроить маршруты получения интернет-трафика", – заключил Багдат Мусин.