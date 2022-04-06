Как пройдет последний звонок в казахстанских школах, рассказал глава МОН
6 апреля 2022, 14:41 | Государство
Торжественные линейки, посвященные окончанию учебного года, пройдут в традиционном формате. Об этом сообщил министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
Последний звонок прозвучит в казахстанских школах традиционно 25 мая.
"Мы планируем, если ничего не изменится, то будет линейка 25 мая у школьников", - сообщил Аймагамбетов, отвечая на вопрос корреспондента.
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