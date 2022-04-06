Торжественные линейки, посвященные окончанию учебного года, пройдут в традиционном формате. Об этом сообщил министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов

Последний звонок прозвучит в казахстанских школах традиционно 25 мая.

"Мы планируем, если ничего не изменится, то будет линейка 25 мая у школьников", - сообщил Аймагамбетов, отвечая на вопрос корреспондента.

Отметим, что в 2020 году последний звонок в школах Казахстана прошел на открытом воздухе без участия родителей, а в 2021 году провести последний звонок в традиционном формате разрешили выпускникам 9-х и 11-х классов.