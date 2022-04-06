Акция проводится ежегодно, ее весенний этап длится с 15 апреля по 15 мая. Цель - сохранение и приумножение популяции степной антилопы и борьба с браконьерством.

- В акции по Костанайской области будут задействованы 10 инспекторов Амангельдинского опорного пункта на четырех автомобилях высокой проходимости, два водителя "Кунгов" на шасси КамАЗ, - сообщил сегодня, 6 апреля, на брифинге в РСК заместитель директора центрального регионального филиала РГКП «ПО «Охотзоопром» Кайрат ЗАМАТОВ. - Для усиления охранных мероприятий привлечены 5 инспекторов группы оперативного взаимодействия на двух автомашинах высокой проходимости и одной единицы КамАЗ–"Кунг". Все автомашины оснащены автомобильными рациями и GPS-навигаторами, инспекторский состав вооружен огнестрельным оружием, дубинками, бронежилетами и наручниками. Инспекторский состав ЦРФ прошел обучение, выданы планшеты для заполнения административных протоколов. Информация автоматически поступает в единую базу ЕРАП (единый реестр административных правонарушений - "НГ"). Три автомобиля высокой проходимости оснащены камерами, передающими изображение в онлайн-режиме, которое поступает в центральный офис РГКП «ПО «Охотзоопром». Также инспекторы данных машин оснащены видеожетонами.

Сейчас инспекторы проходят обучение управлению дронами, а в скором времени проведут процедуры госзакупки этих аппаратов. Кайрат Заматов отметил хорошее оснащение акции «Сайгак». Единственным фактором, создающим сложности, он назвал Закон "О госзакупках", не позволяющий быстро приобрести дроны.

Как сообщили на брифинге, этой зимой погодные условия не были жесткими и большого падежа сайгаков не наблюдалось. Учет численности показывает, что популяция степной антилопы в Костанайской области увеличилась. В 2019 году насчитывалось 111 500 особей, а в 2021-м - уже 485 000 особей.

Фото РСК