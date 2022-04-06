О кошке по кличке Джоконда «НГ» сообщила участница ОО «Надежда Плюс kst» Ольга СОЛОВЬЕВА. 2 апреля волонтерам позвонила женщина с просьбой помочь животному, потерявшему все конечности.





- Кошку нашла женщина в районе КСК в декабре прошлого года, - рассказала Ольга. - Вероятнее всего, раньше она была домашней и ее выкинули на улицу. Будучи неприспособленной к жизни на улице, она не смогла найти укрытие. С декабря она жила у людей, приютивших её. Они кормили, отогревали. Но почему не позвонили ветеринару, волонтерам, не фотографировали, на рассказывали - непонятно. Лапки у кошечки от переохлаждения отмерзли. Есть вероятность, что она самостоятельно отгрызала конечности. Уши и хвост отвалились самостоятельно.

Кошке сделали груминг (комплекс процедур по уходу за шерстью, кожей, когтями, ушами и глазами животных - «НГ»), ее помыли, вычесали и избавили от блох.

- Назвали ее Джоконда - у нее такая же загадочная улыбка, - говорит Ольга. - Уже прошли осмотр в клинике, получили назначения, сдали кровь, впереди УЗИ и изучение вопроса имплантации протезов в лапы. Протезы - это сложно и очень дорого, но нам бы очень хотелось изменить ее жизнь. Сейчас активные перемещения доставляют Джоконде дискомфорт и обостряется воспаление культей. Ей требуется помощь с пеленками, а их уходит, минимум, по шесть в день. Нужен жидкий корм, так как сухой она не ест совсем. А еще мы наивно верим и надеемся, что найдется человек, который полюбит её такой.





По словам Ольги Соловьевой, кошек с протезами конечностей в мире всего около десятка. 99%, получив такие травмы, как Джоконда, умирают.

- В Новосибирске был уникальный случай с похожей кошкой, который произошел в 2019 году, - вспоминает Ольга. - Тогда эта история сплотила весь город - все, кто мог, собирали деньги. И теперь кошка живет с протезами. Помогли даже космонавты!

Если вы хотите помочь Джоконде, свяжитесь с волонтерами в Instagram @hope_kst



Фото и видео предоставлены Ольгой СОЛОВЬЕВОЙ