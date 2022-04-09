В своем Послании президент предложил в том числе новые требования к созданию и регистрации политических партий. Значительно смягчились цифровые требования.

Партия власти, сменившая свою вывеску, должна понести чувствительные потери: беспартийными должны стать сам глава государства, члены ЦИК, Счетного комитета и Конституционного совета, а акимам запрещено занимать должности в региональных филиалах. Внешне весьма серьезное решение, но, положа руку на сердце, теперь все руководители филиалов в регионах вынуждены будут согласовывать свои решения с акиматом. И за акимами остается последнее слово, какой из вариантов их больше устраивает. Так что говорить о равенстве возможностей у партий пока рановато.

Наверное, пришло время пересмотреть санкции в отношении движения ДВК и Уличной партии. Первое требовало смены авторитарного режима в стране, что в конце концов и случилось, а второе запретили еще до регистрации. Ничего экстремистского в обеих организациях обнаружено не было, но Елбасы испытывал некоторый дискомфорт от их присутствия...

У меня нормальные контакты с руководством местного филиала НПК - все же они чаще других поднимают социальные темы. Поэтому интересно отслеживать «движухи» в центральном аппарате. В ноябре 2020 года совершенно неожиданно испарилась буква К из аббревиатуры партии, она уже не коммунистическая. С чем был связан этот ребрендинг, руководство объяснить не сумело, и ряды партии покинуло немало людей преимущественно старшего поколения.

Затем в партию пришли два старших офицера КНБ в отставке (хотя народ знает, что бывших чекистов не бывает). Причем практически сразу попали в политсовет и в мажилис (!). Головокружительная политическая карьера, не правда ли? А сегодня их нет ни в мажилисе, ни в партии вообще. Я пытался узнать у товарищей, как такое возможно. Вразумительного ответа не услышал.

И вот очередной головокружительный пассаж. Боюсь, не последний. В партию приглашен и избран председателем (?!) небезызвестный Ермухамет Ертысбаев, «говорящая голова» Назарбаева, его рупор. Безусловно, это политический тяжеловес, которого якобы не хватало НПК. Но насколько необходим «народникам» этот политтехнолог, который на протяжении 30 лет был сподвижником и главным советником Лидера нации и, по сути, разделяет с ним ответственность за разгром экономики страны и вывод миллиардов долларов за пределы Казахстана? Человек, 30 лет бывший идеологом партии «Нур Отан» и в один день ставший лидером НПК, претендующей на оппонента власти. И ведь пришел господин не в кружок вязания или в хип-хоп, он заявился лидером политической партии, имеющей другую идеологическую платформу.

Невольно напрашивается вопрос: а есть ли в принципе у Ертысбаева понятие идеологии, идеологической приверженности? Или для него такой проблемы не существует?

Мне вспоминается пародия Валентина Гафта на актера Иннокентия Смоктуновского, нередко переходившего из театра в театр: «Всегда выигрывая в сумме от этой перемены мест...» Не сомневаюсь, что этот кадровый политказус предварительно согласован в верхах и призван контролировать ситуацию в НПК. Станиславский в данной ситуации сказал бы свое знаменитое: «Не верю!»