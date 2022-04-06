Председатель Центральной избирательной комиссии РК Нурлан АБДИРОВ провел встречу с общественностью Костанайской области 4 апреля. В актовом зале бывшей филармонии собрались несколько сотен человек: студенты, депутаты, руководители НПО, представители партий и гражданские активисты. Как объяснил Абдиров, он приехал «по поручению президента - выслушать предложения, как нам дальше развивать избирательную систему».

Председатель ЦИК РК Нурлан Абдиров (в центре) и его заместитель Константин Петров (слева)



Глава ЦИК выступил с 16-минутной, довольно монотонной речью. Он сообщил, что уже месяц объезжает регионы, а Костанайская область - десятая в списке. И в выступлении, и после него, он часто ссылался на мнения общественников в других областях. Отвечая на вопрос о том: что нужно разрешить голосование онлайн, отметил - в Талдыкоргане уже поднимали этот вопрос и говорили: электронную систему создал человек, поэтому он же придумает, как ее обойти. Да и в селах не везде есть широкополосный интернет. Причем на приложение Е-сайлау потратили миллиарды тенге, но результата так и не получили.

- К нашим встречам не имеет никакого отношения местная исполнительная власть, все организует местный избирком, - сообщил Абдиров. - Все встречи проходят открыто, отвечаю до последнего вопроса. Чаще всего меня спрашивают о введении мажоритарной системы (система выборов, при которой избранными считаются кандидаты, получившие большинство голосов избирателей в своём избирательном округе - "НГ"). После обращения президента эта тема стала выходить из повестки, но понятно, что это серьезный вопрос. Теперь в мажилис будут избираться по спискам партий только 70% депутатов. Часто встречаюсь с молодежью, которая не хочет участвовать в выборах. Говорят, что их участие в выборах ничего не решает. Мы должны сделать все, чтобы молодым стало интересно участвовать в выборах и влиять на судьбу страны. Недавно у нас стали выбирать акимов сел и сельских округов. В Костанайской области мы были в Садчиковкое, встретились с местными жителями и новоизбранным акимом. В селе меня спрашивали, когда будут выборы акима области. Встал другой житель и он выступил категорически против этого предложения, потому что наше общество не готово к этому. Палитра мнений самая разная.

"Головкины - что им делать в парламенте?"



Костанайцы первым делом сообщили главе ЦИК, что в обществе есть серьезное недовольство избирательной системой, которая, как отметил почетный гражданин Костаная Аркадий ДЕНИСОВ, "прогнила насквозь".





- Я участвую в выборах с 1995 года в разных ипостасях, имею полное представление о том, что из себя представляют выборы в Костанайской области, - рассказал Денисов. - Не знаю, что докладывали в ЦИК, но здесь творился полный беспорядок. Местная власть давала цифры, а избирком их вслепую выполнял. Реальных цифр там никогда не было. Мы однажды поехали в район. Мы знали, что там всегда предельные показатели явки - 97-98%. Мы приехали в райцентр. На трех участках, где мы наблюдали, явка не превышала 15%. И это не только Узункольский район, это беда всех районов. Меня, как наблюдателя, всячески пытались отвлечь, покушать приглашали. Я один раз согласился. До ухода на участке было 414 человек, а после моего возвращения через 20 минут мне председатель ТИК, директор школы, говорит: «Аркадий Семенович, добавьте 850 человек». Я написал акт о нарушении, а она мне в ответ, плача: «Завтра меня снимут с работы». Так везде! Это жесткие условия для председателей ТИКов. Наблюдатели на участках - абсолютно бесправные люди. Где их посадят, там они и остаются. Я хочу, чтобы вы подумали, что нужно лишить власть возможности давить на избиркомы.

- Вы говорили о том, что видели сами, за это спасибо! - ответил новый глава ЦИК, после чего дважды попросил отрегулировать микрофон. - Если у вас будут конкретные предложения, я бы хотел их услышать. Если у вас их нет сегодня, можете потом их описать.

Заслуженный врач РК и почетный гражданин Костаная Купей МАЛЬЧУБАЕВА заявила - пришла на встречу только из-за того, что президент анонсировал внедрение мажоритарной системы выборов.





- Я, в общем-то, потеряла интерес к выборам, - сказала Мальчубаева. – Мое мнение заключается в том, что нам нужна система самовыдвижения. Но вчера в местной газете наш уважаемый парламентарий Альберт Рау написал: не заблуждайтесь, самовыдвиженцы. Вам, мол, не будет дороги! Я считаю, что люди лидерами рождаются. Образование появляется потом. У нас есть лидеры, их надо поддержать. Я участвовала в избирательных комиссиях. Меня заставляли пачками вбрасывать бюллетени. Не допустите этого, не допустите злоупотребления административным ресурсом!

- Я не могу отвечать за Рау, это его мнение, - ответил Абдиров. – Предложения по внедрению самовыдвиженцев только формируются. У нас не только Парламент, но и маслихаты сильно изменились, они качественно другие. Новые люди придут. Каждая партия борется за власть. Если партийный список будет пустым, то партия никуда не придет. Прошло время, когда партии пыталась включить известных людей, априори никогда не стремящихся победить на выборах. Головкины - что им делать в Парламенте? У него есть время, чтобы стать великим спортсменом.

- Он еще придет! – съязвила Мальчубаева.

- Это другой вопрос, - ответил Абдиров. – В списках должны быть яркие политики и лидеры общественного мнения. Тогда люди будут голосовать за них.

Самовыдвиженцы и ТИКи



Руководитель ОО "Детско-юношеский центр "Арман" Житикаринского района Кенжегуль АЛТЫНБАЕВА к встрече явно готовилась. На бумажке записала шесть вопросов. Часть из них озвучили ранее, поэтому зачитала только три.





- Планируется ли изменения в составе областных избирательных комиссий? – спросила она. – Многие говорили о нарушениях прошлых лет. У нас часто вспоминают поговорку: "Не важно, как проголосуют. Важно, как посчитают". ТИКи нужно, если не полностью менять, то выбрать новое руководство. Кроме того, сейчас правом наблюдения обладают только те НКО, у которых эта функция прописана в уставе. Считаю такое положение дел несправедливым и предлагаю разрешить наблюдение всем НКО. Сейчас наблюдателю, выявившему нарушение, очень трудно его зафиксировать, так как нужно, чтобы его подтвердили еще, минимум, два наблюдателя. Сложно найти на каждом участке еще двух единомышленников. Может, стоит сократить их количество,

Нурлан Абдиров напомнил, что у него нет полномочий снимать или назначать членов территориальных комиссий. По закону их формированием занимаются маслихаты, а предложения вносят политические партии или общественные объединения.

- ТИКи должны перейти на работу на профессиональной основе, - добавил заместитель председателя ЦИК РК Константин ПЕТРОВ. – Как таковых, норм сейчас нет. Будут ли нормы по профессионализации комиссий требовать изменения их состава – пока не ясно. Самый противоречивый вопрос - это право наблюдения. Давайте поймем - нельзя быть одновременно специалистом в работе перинатального центра и избирательных процедур. Общество любителей бабочек не может проверить работу ТИК. С обеих сторон должны быть профессиональны, должны знать матчасть. Будут внесены изменения в раздел прав наблюдателей. Если вы хотите дать возможность наблюдать всем без исключения, давайте тогда добавим, что сам институт наблюдения очень правильный, но ответственный. Оценивая работу другого, ты должен быть компетентен. Как этого добиться? Ждем предложений.





Абдиров, отвечая на вопросы из зала, сказал, что он против онлайн-трансляции камер видеонаблюдения с избирательных участков. Свое мнение объяснил вероятностью, что злоумышленники могут «на хромакее (зеленый фон для создания спецэффектов- "НГ") клепать фейковые видео». Да и сама система дорогая.

Встреча продлилась больше двух часов. За это время успели обсудить несколько десятков вопросов.

5 апреля глава ЦИК провел аналогичную встречу, но уже только с молодежью. Собравшимся предложили ответить в онлайне на несколько вопросов: должен ли кандидат в президенты знать казахский язык и сдавать тест на знание государственного языка, готовы ли они голосовать онлайн, может ли человек с судимостью участвовать в выборах сельских акимов, а также голосовали ли они на последних выборах в мажилис и маслихаты. Анкеты заполнили 90 человек. Результаты огласили сразу. На последний вопрос ответили так: 36% - нет, так как были несовершеннолетними, 27% не участвовали по другой причине, голосовали только 21%, а 10% не доверяют выборам.

Абдиров отметил, что доля избирателей в возрасте до 35 лет составляет около трети электората в Казахстане. И подчеркнул - у молодежи есть все шансы продвинуть своих сверстников, нужно только пробовать.

Фото Георгия ГОВОРОВА

