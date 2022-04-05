Костанайский «Тобол» завершил третью двухматчевую очную серию регулярного чемпионата Казахстана по баскетболу среди мужских команд Национальной лиги с клубом «Барсы Атырау».

Капитан «Тобола» Шаим Куанов (№5) начинает атаку своей команды / Фото nbf.kz

К сожалению, все пять предыдущих матчей костанайско-атырауского противостояния завершились не в пользу «Тобола», хотя упрекнуть его в отсутствии борьбы с действующим серебряным призером чемпионата РК в этих поединках нельзя.

С упорной борьбы началась и заключительная встреча, прошедшая в Атырау, в которой у «Тобола» оставался единственный шанс переиграть «Барсов» в рамках регулярного чемпионата сезона-2021/2022.

Результат первой половины стартовой четверти получился для костанайских баскетболистов обнадеживающим - после пяти минут игры они уступали хозяевам площадки всего одно очко, демонстрируя, как и атыраусцы, хорошую результативность - 19:18. Однако к концу четверти «Барсам Атырау» удалось оторваться от гостей на шесть очков - 30:24.

Штрафной бросок исполняет Павел Ильин / Фото nbf.kz

Во второй десятиминутке результативность у обеих команд значительно уменьшилась, и все же через четыре минуты после ее начала хозяева довели свой отрыв до десяти очков - 37:27. В течение следующих двух минут команды обменялись двух- и треочковыми бросками - 42:32, после чего гости предприняли попытку сократить отставание. Но, выиграв по результатам четверти всего одно очко (17:16), атыраусцы ушли на большой перерыв в роли лидеров - 47:40.

Откровенно не заладилась игра у костанайских баскетболистов в начале третьего игрового отрезка, и «Барсы Атырау», не позволив при этом набрать ни одного очка своему сопернику, довели за три с половиной минуты свое преимущество до 20 очков - 60:40. До конца четверти «Тоболу» удалось отыграть лишь четвертую часть отставания - 69:54.

Заключительный игровой отрезок прошел на высоких скоростях и с еще большей, нежели в начале игры, результативностью. Баскетболисты костанайского клуба прилагали много усилий, чтобы исправить сложившуюся ситуацию. Однако «Барсы Атырау» благодаря созданному перевесу в счете, уступив в последней четверти, все же одержали победу в матче - 98:90 (30:24, 17:16, 22:14, 29:36).

Лучшими в составе «Тобола» стали Шаим Куанов, на счету которого 18 очков, 6 подборов, 7 передач и 2 перехвата, Рустам Валиев - 17 очков, 5 подборов, 4 передачи и 3 перехвата, Павел Ильин - 17 очков, 2 подбора, 2 передачи и 1 перехват, а также Антон Быков - 11 очков, 6 подборов, 2 передачи.

Главный тренер БК «Тобол» Тимур Султанов / Фото nbf.kz

Если «Барсы Атырау» завершили регулярный чемпионат на второй строчке и теперь продолжат борьбу за награды чемпионата в полуфинале, то «Тоболу», сохраняющему пока за собой четвертое место, позволяющее продолжить чемпионат на стадии плей-офф, предстоит провести заключительную серию игр в рамках регулярного чемпионата на выезде против «Актобе». Матчи пройдут в ближайшие четверг и пятницу, 7 и 8 апреля, на площадке актобинского Дворца спорта «Коныс».