Перед заключительной серией игр чемпионата Казахстана по баскетболу БК «Тобол» сохраняет за собой четвертое место
Сергей БИРКЛЕ
Костанайский «Тобол» завершил третью двухматчевую очную серию регулярного чемпионата Казахстана по баскетболу среди мужских команд Национальной лиги с клубом «Барсы Атырау».
Капитан «Тобола» Шаим Куанов (№5) начинает атаку своей команды / Фото nbf.kz
К сожалению, все пять предыдущих матчей костанайско-атырауского противостояния завершились не в пользу «Тобола», хотя упрекнуть его в отсутствии борьбы с действующим серебряным призером чемпионата РК в этих поединках нельзя.
С упорной борьбы началась и заключительная встреча, прошедшая в Атырау, в которой у «Тобола» оставался единственный шанс переиграть «Барсов» в рамках регулярного чемпионата сезона-2021/2022.
Результат первой половины стартовой четверти получился для костанайских баскетболистов обнадеживающим - после пяти минут игры они уступали хозяевам площадки всего одно очко, демонстрируя, как и атыраусцы, хорошую результативность - 19:18. Однако к концу четверти «Барсам Атырау» удалось оторваться от гостей на шесть очков - 30:24.
Штрафной бросок исполняет Павел Ильин / Фото nbf.kz
Во второй десятиминутке результативность у обеих команд значительно уменьшилась, и все же через четыре минуты после ее начала хозяева довели свой отрыв до десяти очков - 37:27. В течение следующих двух минут команды обменялись двух- и треочковыми бросками - 42:32, после чего гости предприняли попытку сократить отставание. Но, выиграв по результатам четверти всего одно очко (17:16), атыраусцы ушли на большой перерыв в роли лидеров - 47:40.
Откровенно не заладилась игра у костанайских баскетболистов в начале третьего игрового отрезка, и «Барсы Атырау», не позволив при этом набрать ни одного очка своему сопернику, довели за три с половиной минуты свое преимущество до 20 очков - 60:40. До конца четверти «Тоболу» удалось отыграть лишь четвертую часть отставания - 69:54.
Заключительный игровой отрезок прошел на высоких скоростях и с еще большей, нежели в начале игры, результативностью. Баскетболисты костанайского клуба прилагали много усилий, чтобы исправить сложившуюся ситуацию. Однако «Барсы Атырау» благодаря созданному перевесу в счете, уступив в последней четверти, все же одержали победу в матче - 98:90 (30:24, 17:16, 22:14, 29:36).
Лучшими в составе «Тобола» стали Шаим Куанов, на счету которого 18 очков, 6 подборов, 7 передач и 2 перехвата, Рустам Валиев - 17 очков, 5 подборов, 4 передачи и 3 перехвата, Павел Ильин - 17 очков, 2 подбора, 2 передачи и 1 перехват, а также Антон Быков - 11 очков, 6 подборов, 2 передачи.
Главный тренер БК «Тобол» Тимур Султанов / Фото nbf.kz
Если «Барсы Атырау» завершили регулярный чемпионат на второй строчке и теперь продолжат борьбу за награды чемпионата в полуфинале, то «Тоболу», сохраняющему пока за собой четвертое место, позволяющее продолжить чемпионат на стадии плей-офф, предстоит провести заключительную серию игр в рамках регулярного чемпионата на выезде против «Актобе». Матчи пройдут в ближайшие четверг и пятницу, 7 и 8 апреля, на площадке актобинского Дворца спорта «Коныс».
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