5 марта житель Костаная Алексей ПЛЯСКОВСКИЙ опубликовал на своей странице в Facebook видео с призывом к казахстанцам выйти 6 марта на площади перед акиматами в поддержку мирной акции против войны в Украине.

Административный и областной суды признали его виновным в нарушении закона о проведении мирных собраний. Плясковский отсидел в общей сложности 8 суток.

- 2 марта 141 страна признала, что все действия на территории Украины являются войной и российской оккупацией. Была объявлена акция «Стоп войне. Нет войне», - объясняет Плясковский причину, по которой он опубликовал видеоролик. - Я просто присоединился к этой акции. Это носило информационный характер - чтобы люди просто ознакомились. Через 40 минут мне позвонил участковый - якобы в ходе мониторинга соцсетей обнаружил видео. Просил встретиться и поговорить. Я объяснил, что у него должна быть повестка. Он говорил, что на него оказывается давление, и просил встретиться без повестки. Повестка мне так и не пришла.

15 марта ему снова позвонил участковый и сказал, что у него есть повестка. Алексей вышел на улицу, незнакомый мужчина в гражданской одежде схватил его за руку и повел в полицейскую машину. Двое сотрудников в полицейской форме посадили его в автомобиль и отвезли в УП Костаная. Вечером прошло заседание специализированного суда по административным правонарушениям в режиме онлайн. В результате Плясковского признали виновным по ч.7 ст. 488 КоАП РК (нарушение закона о проведении мирных собраний и митингов) и назначили наказние в виде административного ареста на 8 суток.

В СИЗО Алексей просидел 3 суток. 18 марта его адвокат подал аппеляционную жалобу на постановление суда первой инстанции в областной суд, на время ее рассмотрение срок отбытия наказания был прерван. 30 марта областной суд оставил постановление без изменения. Плясковскому пришлось отсидеть в СИЗО оставшиеся 5 суток.

В постановлении административного суда указано - согласно ст. 4 Закона «О порядке организации и проведения мирных собраний в РК» одним из требований к их организации является подача уведомления об их проведении или заявления в местные исполнительные органы.

«Плясковский, не выполнив это требование, призывал неопределенный круг лиц к акции 6 марта 2022 года в 12 часов дня на центральных площадях их городов и около акиматов, что подтверждается видеозаписью, - отмечается в постановлении. - При таких обстоятельствах не могут быть приняты доводы защиты со ссылкой на нормы Конституции РК и на международные нормы, а также на разрешение, выданое акиматом Алматы, о проведении акции. Ст. 32 Конституции РК устанавливает, что граждане РК вправе мирно и без оружия собираться, проводить собрания, митинги и демонстрации, но в той же статье указано, что «пользование этим правом может ограничиваться законом в интересах госбезопасности, общественного порядка, охраны здоровья, защиты прав и свобод других лиц». Таким регулятором и является Закон «О порядке организации и проведения мирных собраний в РК», требования которого нарушил Плясковский».

Плясковский и его адвокат намерены обратиться в Верховный суд РК.

4 апреля Алексей вышел на свободу и на следующий день ответил на вопросы "НГ".

- Я призывал людей, чтобы они не молчали и высказали свое мнение по отношению ко всему происходящему, так как наша страна привязана к экономике России, - пояснил он. - Это и ОДКБ, и Евразийский союз. И все санкции в отношении РФ отразятся на нас. Я хотел донести до людей эту мысль.

- Если это был призыв к митингу, то почему не согласовали с акиматом Костаная?

- Я призывал, чтобы люди выходили на площади, так как акция 6 марта была согласована с акиматом Алматы. А организацией непосредственно митинга - поиском места, где это будет проводиться, количеством участников - я не занимался. У митинга должно быть все это. Я не уведомлял акимат, потому что это была просто информация. Это было использовано только для аудитории на моей странице, чтобы они не оставались в стороне и проявляли свою гражданскую активность и позицию, выходили и высказывались. Чтобы не оставались равнодушными.

- Очень популярный сейчас вопрос к людям, которые выступают за мир: «Где вы были 8 лет»? Почему вы не призывали людей выходить на антивоенную акцию, когда украинские войска бомбили Донецк и Луганск?



- Я внимательно наблюдал за всем происходящем за эти 8 лет и считаю, что это была просто дезинформация российского народа, жесткая пропаганда. Украина - это суверенное государство. Крым, так же, как Луганск и Донецк, это ее территории. На протяжении 20 лет к ним Россия не имела никаких претензий Все началось с 2014 года. Я считаю, что это связано с падением рейтингов Путина на тот момент. Янукович был пророссийским политиком, украинский народ вскоре это понял, после чего провели два майдана и его свергли. Пока Украина оставалась без президента, Путин воспользовался этим и аннексировал Крым, чтобы поднять свои рейтинги. Тогда же российские войска вторглись на территорию Донбасса. Так что все высказывания про 8 лет носят лишь провокационный характер. Почему до 2014 года Украина не бомбила Донбасс? Там не было националистических настроений?

Добавим, что 6 марта в центре Костаная полицейские преграждали проход к облакимату по ул. Байтурсынова, напротив Казахско-Французского центра. Несколько снегоочистительных машин стояли в ряд возле художественной школы. Полицейские попросили корреспондента "НГ" пройти дворами, пояснив, что площадь очищают от снега. На вопрос "Зачем нужна полиция?" ответили - для охраны общественного порядка, так как "во время работы техники проходящие люди могут попасть под колеса".

Фото Ксении РЕБИК

