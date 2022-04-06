Казахстанский мужчина в среднем выпивает 25 литров алкоголя в год, а женщина – девять, передает Informburo.kz.

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Казахстан относится к странам с высоким уровнем употребления алкогольных напитков, страна занимает 10-е место по количеству употребляемого алкоголя в мире, сообщила министр здравоохранения РК Ажар Гиният.

В исследовании ВОЗ говорится, что казахстанский мужчина в среднем употребляет 25 литров алкоголя в год, а женщина – около девяти литров. Часто смерть от внешних причин – при дорожно-транспортных происшествиях, травмах, при насильственной смерти, отравлениях и утоплениях – является следствием употребления алкоголя, отметила министр.

Ажар Гиният подчеркнула, что вредные привычки способствуют росту числа хронических заболеваний, которые в свою очередь увеличивают нагрузку на систему здравоохранения и экономику страны.

Хронические неинфекционные заболевания являются причиной 84% всех смертей в Казахстане. Вероятность преждевременной смерти от четырёх основных групп таких болезней (сердечно-сосудистые заболевания, диабет, хронические респираторные и раковые заболевания) составляет 27% с гораздо более высокой вероятностью для мужчин (37%), чем для женщин (19%), сообщила она.

Во время пандемии бюджет на пропаганду ЗОЖ был сокращён в четыре раза, что привело к снижению осведомленности населения по вопросам ЗОЖ с 67% в 2018 году до 15% в 2021 году. На финансирование мероприятий по пропаганде ЗОЖ из республиканского бюджета в 2022 году выделили 147 млн тенге, подытожила министр здравоохранения.